丹娜絲風災百年一遇…台南重災區援助都來了 黃偉哲一路感謝拚復原

丹娜絲颱風挾帶強風重創台南，災情範圍廣泛且嚴峻，台南市長黃偉哲今天前往新營、白河、將軍、麻豆等重災區，視察災後復原情形並慰勞第一線人員，感謝中央、外縣市及民間志工協助重建家園，在慰問台電工作人員時，路過民眾大喊「台電加油」，還有人騎車送上飲料。黃偉哲強調，水電恢復、通訊正常，是市府現階段最重要的工作目標。

黃偉哲指出，此次風災堪稱百年一遇，全市倒塌電線桿達1133支。台電已召集全台人力全力投入，努力讓受災地區早日恢復電力，市府與市民都感激他們的辛勞付出。

災後市府迅速啟動應變機制，包括設立避難所、清除倒木、協請國軍支援、啟用抽水設備等，並協助申報房屋損壞補助、推動水電與通訊修復。他提醒民眾應先以帆布覆蓋屋頂、防止二次損害，積極清理積水防治登革熱。

新營區土庫里風災中多戶民宅受損，至今尚有140戶未復電，市府調派移動式抽水機加強排水，並於災後設立避難所安置居民。白河區則有多處連日停電停水，公所設立關懷站與沐浴車，提供物資與生活照顧。

麻豆文旦落果嚴重，不少團體號召數百位志工投入協助清理，黃偉哲前往慰問並表達感謝。

桃園市7月10日起派出環境管理處清運隊進駐白河支援，一連五天投入清理作業，共出動4台抓斗車、6位人力，協助災後樹枝雜物與大型廢棄物清運。每台車每日可執行1至2趟作業，單趟可載運約5至10噸，對提升清理效率、加速災後復原幫助甚

高雄市政府更是第一時間伸出援手，動員工務、環保、消防、社會等多個局處人力與器具支援。高雄市公園處分隊長林詠翔表示，此次高雄支援台南的隊伍共約42人，配備高空作業車、抓斗車、山貓、鏈鋸、發電機與沐浴車等器材，協助災區進行道路清障、路樹清運與環境整備。過去數日救援隊已在後壁、白河、東山、柳營等地執行任務，今日將軍區投入8人，以抓斗車及山貓協助清理倒塌樹木，支援台電順利搶修電力設施。

黃偉哲表示，感謝各界伸出援手投入災後清理與修復作業，除了人力支援，也提供了發電機、抓斗車、山貓等重機具，有效協助此次風災的倒塌路樹清除工作，讓台電能順利進場維修。市府團隊會持續努力，讓民眾生活秩序盡速恢復正常。