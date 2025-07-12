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農民質疑20年前人禍釀災 台76高架橋下埔鹽鄉農田逢大雨必淹

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣尚收割的一期稻作被丹娜絲颱風豪雨泡得全數倒伏，顆粒無收。記者簡慧珍／攝影
彰化縣尚收割的一期稻作被丹娜絲颱風豪雨泡得全數倒伏，顆粒無收。記者簡慧珍／攝影

台76漢寶草屯線的埔鹽段高架橋下平面道路東側農田，飽受豪大雨淹水之苦多年，丹娜絲颱風豪雨又被淹泡，農民叫苦連天，要求重做水路降低水患發生率，但平面道路完工20多年，哪個單位應負責改善水路有待釐清，農民只能祈求別再發生豪大雨。

丹娜絲颱風豪雨期間，76漢寶草屯線的埔鹽段高架橋下平面道路東側農田淹水約50公分，一片汪洋；農民施有銘說，淹水1天叫天災，淹水3天是人禍，大量雨水從西側流過來，上百公頃農田裡的農作物慘遭滅頂，他的菜豆棚全倒。

施有銘又說，農民懷疑平面道路施做時堵塞或改變水路，導致排水不良，把雨水導流到東側農地渲洩，害農田經常積水，例如去年凱米颱風水淹水，農民求救就有抽水機來抽積水，農田水利署來清淤，但沒從根本改善排水，改成把雨水導入員大排，抽水、清淤治標不治本。

稻農施灯桂對水稻全部倒伏欲哭無淚，他說，他的稻穀在風災前尚未成熟，沒糧商願收購，只能留在田間跟老天對賭，無奈豪大雨水從高架橋下的平面道路由東向西溢流淹滿稻田，水退後，今他找代割隊查看，認為稻穀和田裡都太濕無法作業，水稻只能繼續在田裡，即使收割只能當飼料，他的心血去了了。

公路總局表示，這段路已完工20多年，移交縣政府養護，當年相關施工細節有待查閱。縣政府稱，查閱資料，台76漢寶草屯線高架橋下的平面道路不屬於縣政府管理。

不過縣長王惠美表示，縣政府已進行台76漢寶草屯線高架橋下平面道路的埔心、埔鹽兩鄉排水系統改善工程，埔心鄉重做水路後已大幅降低積水發生率，埔鹽鄉的去年路面積水，今年已無，縣政府會查明農民反映的問題和改善排水系統。

彰化縣農民施有銘的菜豆架在丹娜絲颱風時泡水全倒，整園幾無收成。記者簡慧珍／攝影
彰化縣農民施有銘的菜豆架在丹娜絲颱風時泡水全倒，整園幾無收成。記者簡慧珍／攝影

丹娜絲颱風

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