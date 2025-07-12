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颱風災前整備費疑不足 北市民政局：災準金因應

中央社／ 台北12日電

議員指颱風丹娜絲襲台，北市多處公園有落葉阻塞水溝等影響環境狀況，卻發現市府災前整備經費疑不足且用盡。民政局今天表示，各區公所已編列災害準備金因應。

國民黨台北市議員陳炳甫透過文字資料指出，颱風丹娜絲襲台後，接獲多起陳情，許多鄰里公園與道路出現老樹中空、樹葉茂盛未剪、落葉阻塞水溝等影響行人通行與生命財產安全的狀況。

陳炳甫說，提醒北市區公所與民政局應做好災前整備工作，但相關單位卻回應經費已用罄暫無法處理，對此非常不解，擔憂汛期還未過半，加上颱風季節將屆，後續如有颱風襲台，恐釀成更多市民生命財產損失。

他表示，北市府今年把鄰里公園管理權責從公園處移回給區公所負責，原本用意是提升在地治理的效率，但制度上路才半年，市府就宣稱鄰里公園維護經費就告罄，認為市府在職責與資源交接準備不足，導致第一線整備作業陷入停擺。

陳炳甫說，北市府應立即啟動第二預備金，補足區公所災前作業費用，完成樹木修剪、水溝清疏與高風險場域檢修，確保市民安全。市府調整制度是為把事情做好，不應變成各單位推卸責任的藉口，勿讓鄰里公園變成防颱準備三不管地帶。

民政局回應，各區公所鄰里公園維護經費目前依需求正常執行，目前控有經費都可保持下半年度的公園維護業務，後續如遇颱風等天然災害需立即搶修情況，各區公所也已編列災害準備金因應。

陳炳甫 丹娜絲颱風

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