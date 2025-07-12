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北市赴台南救災 李四川臉書發文引台南網友留言：還沒來電
颱風丹娜絲重創台南，台北市副市長李四川今在臉書發文指出，北市府支援台南市區復舊作業，引來台南網友留言「我的家鄉須要大家幫忙」學甲三慶里目前還沒來電很需要幫忙；也有網友說，城市對城市很暖心，結果民進黨還在搞大罷免。
李四川指出，北市府由帶隊官率15噸以上卡車5輛、行政車1輛，駕駛6人及清潔隊員4人，今早8時出發，前往台南市協助整理市區復原。期待台南市盡速恢復市容。
有網友說，還是國民黨有情有義，知道苦民所苦；也有網友說，「不用了啦！林俊憲都拿他自己的帆布看板去支援災民了」。一名網友也說，國民黨就算出錢出力支援南部受災縣市，他們在大罷免那天，還是會去投下同意票；城市對城市，很暖心，結果民進黨還在搞大罷免。
有網友請北市府前往，七股、將軍、北門等災區，另有人謝謝川伯，並指學甲三慶里目前還沒來電很需要幫忙。還有人留言感謝，「我的家鄉需要大家幫忙」，祝平安順利。
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