丹娜絲颱風過境…台中清潔隊先巡1740公里側溝、清淤2640處

丹娜絲颱風及其外圍環流挾帶驚人雨量。環保局長陳宏益說，環保局清潔隊在颱風來襲前即啟動「災前、災中、災後」三階應變機制，颱風前完成1740公里側溝巡檢，清淤達2640處，風雨過後立即趕赴現場協助排除路障與清除淤積，並啟動災後復原工作。

沙鹿區清潔隊班長蔡宗誠表示，丹娜絲颱風從西部登陸，他們從清晨就全面出動，巡視側溝、清除樹枝與雜物，不只是清垃圾，更是在清除潛在的災害風險。他強調，颱風後隊員們幾乎無休，在風雨中穿著雨衣持續執行清潔作業，只為讓市容盡快恢復正常。

環保局說，台中市環保局早在颱風來襲前即啟動「災前、災中、災後」三階段預防與應變機制，針對易淹水地區加強側溝巡檢與水溝蓋清理，並於風雨過後第一時間，動員清潔隊員展開災後環境清理作業，力求迅速恢復市容整潔與通行順暢。

環保局指出，颱風前責成各區清潔隊全面動員，針對台中列管的457處易淹水、易阻塞路段側溝巡檢與清理作業，總計完成1740公里側溝巡檢，清除阻塞或淤積的水溝蓋達2640處。颱風期間，清潔隊也持續執行清溝、掃街與洗街等防災作業，全力維護市容與交通安全。

陳宏益表示，丹娜絲颱風路徑變化快並接連引進氣流，降雨集中且避開中央山脈阻擋，為台中帶來顯著雨量，這幾天也持續降雨。環保局全力動員清潔隊員執行災後環境清理，避免災後側溝被落葉及垃圾再次阻塞，造成淹水情形。