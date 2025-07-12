影／台南文旦風災九成落果 網籲志工幫撿...農民多自力救濟

丹娜絲颱風造成台南麻豆文旦大量落果、紅柚、大白柚都無法倖免。農會預估九成以上損失，有農民擔心麻豆腐爛會造成病菌滋生，在網路呼籲急需支援收果，這兩天假日能夠有志工前來幫忙。麻豆農會表示，分別在五個地點回收、方便農民。到中午可能有超過一半的落果回收。

不過有農民果園落果就地打爛混合土壤當肥料，也有農民說，等外地志工還不如自力救濟，全家總動員，連中北部的親戚都下來幫忙，一大早就陸續用農用搬運車把落果送到農會指定地點。

農民說，過去一周每天最多只睡三、四小時，希望趕快清理好果園，重新整地顧好土壤養樹，沒有倒的果樹顧好，明年才有豐收的機會。

農民說，風災過後就有有國軍支援人力、軍卡、清潔壓縮車到果園清理落果。市政府也動員其他區公所來支援清運。不過不是每個果園都能等得到國軍政府，也不是每個果農都覺得這種做法最好。

農民表示，因為天氣炎熱，許多果農一大清早，就由家人親友幫忙清理，並沒有志工幫忙；不過有些農民因為年紀大、體力無法負荷，加上沒有許多親友幫忙，希望有志工能來協助撿落果。