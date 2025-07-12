影／金門豪雨207毫米又創紀錄 民眾批工程泥沙堵排水釀災
金門縣受到低壓帶影響，連日降下驚人豪雨，中央氣象署已連續兩日針對金門發布大雨特報；根據氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，金門氣象站昨日測得單日降雨量高達207毫米，不僅打破2018年鋒面降雨造成的205.5毫米紀錄，更創下氣象站設站21年以來的歷史新高。今天一早的降雨量依然驚人，西半島的金城地區多處淹水，不少駕駛開車路過都調侃是「陸上行舟」，憂心車輛拋錨。
氣象資料顯示，金門年平均降雨量約為1093.2毫米，這場暴雨等同於單日降下年雨量的五分之一；而金門歷年7月平均降雨約為127毫米，昨天一天的降雨量就達到1.6倍。根據今日上午8時20分的最新觀測，金門24小時累積雨量已達119毫米，早晨更一度出現短延時強降雨，雷聲隆隆、豪雨傾盆，導致多處道路積水。
今天的重災區集中在金城一帶，包括金城西海路一段、伯玉路鈞統賣場前、民權路中正國小旁等地區皆出現嚴重淹水情況，有汽機車因水深無法通行甚至拋錨，駕駛只能冒雨涉水推車；附近民眾痛批以前從未淹過水，懷疑是相關工程單位未落實排水與水土保持規劃，質疑暴雨積水惡化原因與停車場施工品質有關。
居民氣憤表示，伯玉路一段這裡最近在做停車場，根本沒有做好排水系統。這幾天大雨，工地的泥沙都沖下來塞住排水溝，今天清晨一下雨就整條路都泡在水裡，水深輪胎高，要求各工程單位確實做好水土防護，避免再次釀成財損或交通事故。
另一方面，金門地區的農業損失亦不容小覷，包括高粱田與稻田等作物多已浸泡泥水中，恐影響產量與品質。由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署中午左右也發布大雨特報，指出今天金門地區尚有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
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