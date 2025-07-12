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嘉義縣風災復建 翁章梁：開學前全縣校園復原

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁上午視察布袋國小校園回復狀況。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁上午視察布袋國小校園回復狀況。記者李宗祐／攝影

嘉義縣風災肆虐嚴重，仍有部分地區斷電、斷訊，當中127所校園有待回復；縣長翁章梁表示，台電持續搶修預計這兩天所有大聚落回復供電；也協調調動臨時基地台恢復通訊；縣境127所校園在開學前回復正常。

翁章梁上午視察布袋國小校園回復狀況，翁章梁說，校園裡樹木、設施受損要整理的量非常龐大，期望127所學校在開學前全面清理復原，現由環保局、教育處與學校合理處理，環保局調動工班交由教育處協調使用，但因雲嘉南地區受損嚴重，工班調動不易，如果學校自己也能有調動工班能力，由縣府花錢由學校自行處理。

他表示，另協調其他外縣市協助主要清理道路、公園等如有餘力，是否也能進入校園協助。這次災後復建工作要花很長時間，所有工作人員都很辛苦謝謝各界包括台電、外縣市支援人力的用心、協助。希望大家合力盡速將嘉義縣回復正常秩序。

翁章梁說，這次風災以樹倒影響嘉義縣交通、公園受損嚴重，各地電力、電訊也因而中斷，已協調數位發展部國家通訊委員會調動臨時基地台，也與電信三大業者聯繫，正進行基地台整修。

他說，現今嘉義縣仍有許多地方停電，停電戶數持續減少中，線路慢慢恢復中，有些鄉親已有6天沒有電很辛苦，台電已逐步修理，可望在這兩天所有大聚落都能回復供電。另外有許多排水溝因路樹倒塌關係造成阻塞，環保局與鄉公鎮市公所發起清溝運動並消毒，逐步按照輕重緩急處理。

嘉義縣長翁章梁上午視察布袋國小校園整理回復狀況。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁上午視察布袋國小校園整理回復狀況。記者李宗祐／攝影

丹娜絲颱風

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