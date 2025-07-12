嘉義縣風災復建 翁章梁：開學前全縣校園復原

嘉義縣風災肆虐嚴重，仍有部分地區斷電、斷訊，當中127所校園有待回復；縣長翁章梁表示，台電持續搶修預計這兩天所有大聚落回復供電；也協調調動臨時基地台恢復通訊；縣境127所校園在開學前回復正常。

翁章梁上午視察布袋國小校園回復狀況，翁章梁說，校園裡樹木、設施受損要整理的量非常龐大，期望127所學校在開學前全面清理復原，現由環保局、教育處與學校合理處理，環保局調動工班交由教育處協調使用，但因雲嘉南地區受損嚴重，工班調動不易，如果學校自己也能有調動工班能力，由縣府花錢由學校自行處理。

他表示，另協調其他外縣市協助主要清理道路、公園等如有餘力，是否也能進入校園協助。這次災後復建工作要花很長時間，所有工作人員都很辛苦謝謝各界包括台電、外縣市支援人力的用心、協助。希望大家合力盡速將嘉義縣回復正常秩序。

翁章梁說，這次風災以樹倒影響嘉義縣交通、公園受損嚴重，各地電力、電訊也因而中斷，已協調數位發展部國家通訊委員會調動臨時基地台，也與電信三大業者聯繫，正進行基地台整修。