丹娜絲重創台南文化資產 50處古蹟歷史建築損毀

丹娜絲颱風挾強風豪雨侵襲南台灣，台南市古蹟與歷史建築等文化資產也難逃損害。台南市文化資產管理處啟動災後勘查，初步統計共50處古蹟與歷史建築受損，所幸無人傷亡，相關查勘與修復經費評估作業已陸續展開，預計下周一（14日）完成全數勘查。

文資處表示，此次受損文資包括31處市定古蹟與19處歷史建築，其中17處需進一步實地查驗以釐清損壞程度。損壞較明顯者如原台南愛國婦人會館、原台南武德殿、原台南山林事務所等，皆出現門窗破損與滲水現象；鹽水國小神社鳥居傾斜，麻豆林家三房祖厝保護鋼棚架受損，疑似基座下陷，並有屋瓦脫落；鹽水八角樓一樓洗石子剝落，二樓木屏堵與窗戶傾倒，屋面瓦片亦有移位損毀；北門出張所與洗滌鹽工廠則出現屋瓦大面積移位、垂脊瓦片脫落等問題。

文資處已會同台南市文化資產防護專業服務中心進行聯合勘查，並協助各管理單位研擬修復方案與所需經費。新上任的文資處長陳思瑀災後即深入了解災損情況，投入災後復原工作。她表示，此次風災對文化資產造成一定程度影響，但整體損害仍屬可控範圍，將於下周一完成查勘後，加速彙整各案所需修復經費，協助提報計畫，提供後續修繕輔導，盼盡速完成修復作業。

文化局長黃雅玲指出，台南文化資產數量眾多、類型多元，市府多年來投入大量資源進行保存與修復，也獲致豐碩成果。除硬體修繕外，文資教育推廣同樣重要。