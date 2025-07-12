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風災樹木浩劫！台南樹倒近2萬株 剩5千卡電桿、變電箱待清
丹娜絲颱風重創台南，樹木斷倒情況嚴重，市府統計至昨天下午4時，全市公園及行道共倒樹近2萬株，其中已處理逾1萬4千株，尚有超過5千株仍待清除，相關單位持續搶修復原，但部分路段卡到有電桿及變電箱，需與台電合作才能移除。
台南市工務局指出，丹娜絲颱風衝擊慘重，倒塌樹木達1萬9千多株，包含公園4千7百多株、行道樹1萬4千6百多株。目前已處理完成的數量為公園2千6百多株、行道樹1萬1千6百多株；未處理部分仍有公園2千多株、行道樹近3千株。
工務局強調，因倒塌數量龐大，市府正全力調度人力及機具，優先處理影響交通及安全熱點，部分路段因涉及電線桿，需要台電協同處理，加上台19線學甲佳里間部分路段，仍處於封閉階段；永華六區兩側的機慢車道與人行道仍有待清理的倒塌路樹，工務局正加緊作業中，期早日恢復市容。
廣告招牌方面，總計通報203件災損，因部分招牌都卡在電線上，甚至把電線扯壞，需要台電專業人員到場協助，斷電後才能安全移除，因此每一件都需花數小時處理，目前已處理完成178件。
丹娜絲颱風造成的房屋毀損超過7600多戶，多數是屋頂全掀及半掀，市長黃偉哲表示，2060震災善款轉做台南市重大災害基金，盤點後約有3億多元，將用來補助丹娜絲颱風的屋損補助，比照楠西地震補貼，工務局也著手研擬辦法待公布後實施。
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