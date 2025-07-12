需要你的幫忙！台南消防局號召在外遊子及義消伸援手重建家園

受丹娜絲颱風及連日豪雨影響，台南市七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁6個行政區多處民宅屋頂遭受破壞，造成民眾生活陷入困境。目前各區公所已緊急募集防水帆布，但仍急需大量人力支援，進行屋頂帆布裝設作業，市長黃偉哲呼籲全國義消發揮大愛精神協助重建家園。

市長黃偉哲表示，災後復原不僅靠政府資源，更需要社會各界共同投入。他誠摯呼籲全國義勇消防人員發揮大愛精神，主動加入救援行列，自備梯具與工具前往災區協助安裝防水帆布。他強調，台南人感恩惜福，更懂得團結互助；現在正是我們彼此伸出援手的時候，讓溫暖的行動傳遞到每一個受災家庭。

這次協助對象包括七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁6個重災區域，市府鼓勵全國義消朋友踴躍報名支援。即使沒有工具，也可報名，現場將安排協助與分工。

台南市消防局也在臉書粉絲頁發布「重建家鄉，需要你、妳、您的幫忙」，同時，號召全國義消動員加入，用行動展現義消精神，幫助受災戶盡速恢復正常生活，重建美好家園。