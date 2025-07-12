丹娜絲登陸嘉義釀災 修繕業者爆單搶修意外發「風災財」

1958年有氣象紀錄以來，首次登陸嘉義丹娜絲颱風，強風豪雨造成慘重災情，災後1周還未復原，許多民宅商家鐵皮屋頂、水塔、玻璃門窗、鐵捲門、招牌、遮陽板、採光罩、太陽能板、甚至汽車與玻璃都遭不同程度損壞。災後復原工作全面展開，相關產業爆量接單，形成意外的「風災財」。

颱風挾帶13級強風，摧毀大量建物設施。嘉義縣市多處鄉鎮傳出屋頂掀飛、玻璃破裂與太陽能板毀損等災情，不少住戶與業者哀嘆「風像是在炸房子」。有住戶表示，自家頂樓水塔被吹落砸壞遮雨棚，連帶玻璃窗也碎裂，屋內嚴重漏水。

災後，鐵工、水塔業者、鋁門窗商、太陽能板維修商與搭建鐵厝工人工作應接不暇。嘉義市東區一家鋁門窗行業者說，電話一通接一通，從早忙到晚，原本3天能完成工程現在得排到2周。有搭建鐵厝及太陽能系統維修技師也說，颱風過後每天要看多個案場，訂單排到下個月底。

這波風災，除了加重民眾損失負擔，也造成工班短缺的問題，不少受災戶無奈表示，「就算肯花錢，也很難找到工人來修！」工班價格也隨之上漲，鐵皮屋頂簡單修補本來幾千元，現在開價上萬元還得排隊等施工。