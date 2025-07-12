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丹娜絲颱風掀台南屋頂 石綿是隱形致癌殺手...環保局這麼提醒

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
丹娜絲颱風重創台南，許多房子屋頂被掀，環保局提醒石綿建材處理注意事項。圖／南市環保局提供
丹娜絲颱風重創台南，許多房子屋頂被掀，環保局提醒石綿建材處理注意事項。圖／南市環保局提供

丹娜絲挾強風豪雨重創台南地區，造成許多住宅石綿建材受損與災後廢棄物產生，環保局表示，除協助民眾清理家園，並積極向中央爭取補助經費，盡速執行清理作業。並籲請民眾處理時先拍照，並將石綿潤濕再處理，因石綿是癌症隱形殺手，提醒要戴口罩處理，做好個人防護。

南市環保局表示，颱風發生後，第一時間啟動災害應變機制，全面動員人力與機具，投入災後環境復原工作，，保障市民健康與公共安全。由於高達13級以上的強風，造成7千多間房屋屋頂受損，其中不乏一些有石綿建材的屋頂。

石棉因有隔熱、防火特性，早期被廣泛用在建材上，後因石棉具有有致癌性被禁用。因國內仍有許多老舊建築屋頂有石棉建材，環境部從2023年起補助各縣市，免費為民眾清除石棉瓦，南市民眾申請踴躍，但每年經費很快用完，環保局持續爭取更多補助經費，滿足民眾的需求，也守護市民的健康。

環保局提醒民眾清理石綿時，先將石綿破損位置、散落位置拍照留存，再將石綿潤濕處理，並注意配戴防塵口罩落實個人防護，並將廢石綿與其他廢棄物分開裝袋，暫存於自家場所，再向環保局或區公所登記申請。如有相關疑問，可加台南市石綿建材清除處理LINE (@960mbykg)，將有專人一對一回覆，或電洽南市環保局(06)2686751分機1627許先生、1637陳小姐。

環保局 台南 丹娜絲颱風

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