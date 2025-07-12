風災重創嘉義1周未復原 義竹鄉長呼喚外漂年輕人周休回家吧

丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，釀慘重災情，災後至今1周還有萬餘戶停電，受災戶苦不堪言，尤其沿海鄉鎮最嚴重，嘉縣老化比例全國居冠，縣長翁章梁家鄉義竹鄉長黃政傑，臉書發表「義竹人回來吧」公開信，呼喚外漂年輕人周休假日，返鄉陪長輩，看看家園。

首位年輕光電博士返鄉，選上義竹鄉長黃政傑，任內遭遇空前慘重風災，忙救災復原，呼召「義竹人回來吧！」他說，今天起就是周末假期，暫時放下手邊的工作，「回來家裡看看吧！」青年們是義竹最珍貴寶藏，作為全台人口老化最嚴重鄉鎮之一，背後承載無數年輕遊子為生計夢想，為家庭，為了更好發展，做出的努力與選擇；必須離鄉背井、遠赴他鄉打拚的辛酸與無奈。

他在臉書上說，然而，這次遭遇前所未見的丹娜絲颱風侵襲，著實讓家園遭受前所未有重創。颱風過後的滿目瘡痍、心有餘悸，在在都讓留守家鄉的長輩們受到極大打擊。「所幸，在最艱難的時刻，來自四面八方的社會慈善團體、善心人士捐贈的物資，以及無數志工們伸出的援手，接住了困窘又艱難的我們」。

他說，正是因為有這些溫暖的支援，才得以撐過最糟的階段，走到現在。他殷切期盼，所有身在異鄉的義竹遊子們，能夠利用這周末的假期，回家一趟，看看家中的長輩。「你們的歸來，不僅能提供實質的幫助，更重要的是，能給予他們最溫暖的陪伴與心靈的慰藉」。

他提醒說，由於各界的愛心資源有限，無法面面俱到，請務必記得，為家中長輩準備長時間的方便食材、乾糧和足夠的乾淨飲用水。確保家人能溫飽無虞，這樣大家在外打拚時，才能真正放下心中的牽掛，安心工作。「親愛的義竹青年，義竹的未來，掌握在我們自己手中，過去的傷痛，都將成為我們更加堅韌的基石。我們相信，只要義竹的年輕人願意回來，願意為自己的家鄉付出，我們的家園就能重新站起來，回來吧！義竹的孩子，義竹有我，也有你，我們一起越來越好。」