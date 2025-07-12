高雄和山光電場 災後沖出大山溝

高雄大樹區和山里光電場因超額開發引發爭議，第2期計畫喊停，但颱風丹娜絲走後高雄連日大雨，案場黃泥漿滾滾而下，甚至出現「大山溝」，居民罵聲不斷，昨天下午連袂向光電場業者抗議，要求立即「把樹種回去」。

水利局回應，已要求光電業者在已廢止的第2期範圍內盡快完成植生覆蓋，降低沖蝕風險，並利用牧草扦插覆蓋裸露地表。目前颱風災後復原工作正進行中，市府會監督業者落實排水、邊坡整治及植生保護等措施。

市議員黃飛鳳昨偕和山里民再到光電場會勘，走入案場，除入口處鋪設礫石外，內部整片是黃土爛泥，居民氣得直搖頭，有人爬上大雨沖刷的土坡查看，滿地泥濘，不僅車輛無法通行，連人也無法行走。

業者強調，目前正施作水土流失防止措施，不過居民不領情，要求業者應該馬上把樹種回去，避免光禿禿的光電場因大雨而崩塌或沖出土石流。

議員黃飛鳳當場斥責市府官員及業者，對在地居民的訴求不夠重視，她說，早就提醒市府，和山里光電場現況很嚴重，飆罵「民進黨票很多嗎」，民進黨下次選舉可能要準備「翻肚」。

黃飛鳳當場要求業者，立即採取措施防止水土流失，並指第2期計畫既已廢止，案場應改為公園，種植深根系的樹木。