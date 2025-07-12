台南農、漁損破9億！賴清德總統二度勘災 承諾全力協助
丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統四天內二度南下視察災情，昨天到七股、將軍、學甲、柳營、後壁等災區聽取受災戶心聲，有人哭訴差點沒命，多日沒水沒電沒網路，養殖魚類也翻肚死光，損失嚴重，賴清德說「大家辛苦了！」主線路電力昨晚全恢復，其餘以發電機和移動儲能支援，屋損及農漁損失中央和地方全力協助。
賴清德首站到風災嚴重的七股區西寮里勘災，許多受災戶等候陳情，全市逾7千6百戶屋頂掀飛嚴重，承諾比照年初楠西大地震、協助受災戶善後及復原，中央也會全力配合提供災損補助，掀飛屋頂盡速提供帆布遮蔽。
有長者哭訴說，風災後第二天拚了老命才爬出倒掉的房子，差點沒命；有人也抱怨多日停電，造成大量養殖魚類死亡，希望政府能夠盡快搶修。
經濟部長郭智輝承諾主線路昨晚全部恢復供電，搶修較困難的由發電機應急，通訊基地台則由消防署協調業者處理。
賴清德說，此次颱風從南部平原登陸，為120年來首例，因未受玉山山脈阻擋，風勢強勁，導致全台約2400根電桿倒塌，台南即占1133根，復電難度高，台電已動員全台799名人力、160多個工班投入搶修。
對七股受災戶抱怨災情慘重，國軍才來20多人幫忙清理，無法發揮作用。賴總統說國軍優先任務是防衛國家，當然救災也會全力以赴，會請軍方盡力配合。
另農業部已公告農業、魚塭養殖、畜牧等「全品項救助」，有現金救助、貸款金額提高、還款時間延長、優惠利率等方式來幫助農漁民。行政院亦啟動專案協助弱勢受災戶，加速重建。
市長黃偉哲表示，漁業損失已逾2.2億元，涵蓋470公頃養殖區、225艘漁船，籲請中央補助發電設備更新與魚屍清運費用；農損逾4800公頃破7.2億元，龍眼、文旦柚、竹筍及火鶴花等受害嚴重，請中央延長災損申報期限、調整補助項目與金額，並專案重建產業鏈。
嘉義縣仍有近2萬戶尚未復電，沿海養殖漁業快撐不下去，縣長翁章梁昨到義竹鄉勘災，指示盡快搶通道路及復電，若魚塭傳出災害可向公所申報天災救助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言