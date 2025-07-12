台南農、漁損破9億！賴清德總統二度勘災 承諾全力協助

丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統四天內二度南下視察災情，昨天到七股、將軍、學甲、柳營、後壁等災區聽取受災戶心聲，有人哭訴差點沒命，多日沒水沒電沒網路，養殖魚類也翻肚死光，損失嚴重，賴清德說「大家辛苦了！」主線路電力昨晚全恢復，其餘以發電機和移動儲能支援，屋損及農漁損失中央和地方全力協助。

賴清德首站到風災嚴重的七股區西寮里勘災，許多受災戶等候陳情，全市逾7千6百戶屋頂掀飛嚴重，承諾比照年初楠西大地震、協助受災戶善後及復原，中央也會全力配合提供災損補助，掀飛屋頂盡速提供帆布遮蔽。

有長者哭訴說，風災後第二天拚了老命才爬出倒掉的房子，差點沒命；有人也抱怨多日停電，造成大量養殖魚類死亡，希望政府能夠盡快搶修。

經濟部長郭智輝承諾主線路昨晚全部恢復供電，搶修較困難的由發電機應急，通訊基地台則由消防署協調業者處理。

賴清德說，此次颱風從南部平原登陸，為120年來首例，因未受玉山山脈阻擋，風勢強勁，導致全台約2400根電桿倒塌，台南即占1133根，復電難度高，台電已動員全台799名人力、160多個工班投入搶修。

對七股受災戶抱怨災情慘重，國軍才來20多人幫忙清理，無法發揮作用。賴總統說國軍優先任務是防衛國家，當然救災也會全力以赴，會請軍方盡力配合。

另農業部已公告農業、魚塭養殖、畜牧等「全品項救助」，有現金救助、貸款金額提高、還款時間延長、優惠利率等方式來幫助農漁民。行政院亦啟動專案協助弱勢受災戶，加速重建。

市長黃偉哲表示，漁業損失已逾2.2億元，涵蓋470公頃養殖區、225艘漁船，籲請中央補助發電設備更新與魚屍清運費用；農損逾4800公頃破7.2億元，龍眼、文旦柚、竹筍及火鶴花等受害嚴重，請中央延長災損申報期限、調整補助項目與金額，並專案重建產業鏈。