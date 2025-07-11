台南拚最後2.6萬戶復電 台電致歉「再給同仁一點時間」
丹娜絲颱風重創台南造成28萬多戶曾經停電，經台電全力搶修，截至今天晚間9點，台南復電已逾9成，但尚有2萬6641戶待復電，地區集中在學甲、七股、北門、六甲、東山、將軍、佳里等區，台電對於還在等候復電的民眾感到抱歉，也請民眾再給予台電同仁一些時間，「會持續努力，直到點亮台南每一盞燈」。
台電說明最後階段任務艱鉅，因停電用戶分布幅員遼闊，多位於山區、鄉道、巷弄等線路末端，災後復電難度在於建築、設備受損嚴重，有時一條3公里線路重建20根電桿，只為恢復5戶家戶用電，風災線路末端最後零星戶數的復電工作，甚至比平時復電數千戶還龐大艱難。
丹娜絲颱風席捲路徑略過中央山脈屏障、重創嘉南平原，電桿倒斷數量創史上最多最嚴重紀錄，其中台南地區電桿就倒塌達1133支，過去的颱風盡管曾導致更多停電戶數，但多為尚可緊急更換、快速修復的線路、變壓器等設備。
此次搶修作業卻大量集中於「重建電桿」。單根電桿重量超過1.2公噸，需出動大型板車和吊車配合，才能將電桿搬運至供電現場，工序及工量之繁雜使重建工作更形艱鉅。
台電已擴大人力與機具投入，無畏惡劣天候，展開新一輪搶修攻堅。目前除了主幹線，尚有很多分歧線、接戶線、電表、導線脫落等情況待修復，才會導致復電戶數有限。將持續針對戶數較多的村落、鄰里、行政中心等地方優先恢復供電，並持續進行夜間巡修與重點區段搶通，全力衝刺最終階段。
台電等單位都已加派人馬緊急搶修，將持續以民生用電為首要復電對象，逐步將電送進每一戶人家。台電台南區處檢驗課李班長離退休不到一周，還不眠不休參與搶修，賴清德總統今天前往台南七股區、將軍區、學甲區勘災，特別勉勵。
台電也感謝各界的實質支持與鼓舞，讓前線同仁在時間壓力下獲得源源不絕的動力堅持下去，其中也有民眾自發送上食物、飲料與鼓勵話語，為每一位辛苦的搶修人員加油打氣。
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