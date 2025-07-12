丹娜絲重創 農民不滿勘災進度緩慢

彰化農民許書義拿著泡水滿是泥沙的花椰菜。記者簡慧珍／攝影

颱風丹娜絲挾帶豪大雨重創農業，彰化青蔥與花椰菜災情慘重，田區積水、病害蔓延，菜價蠢動；行政院長卓榮泰赴南投、彰化視察農損，允諾補助機制將從寬、從速，協助農民重建信心。

彰化縣為青蔥產量全國最大，面積1910公頃、年產約2.7萬噸。溪湖鎮蔥農楊榮華表示，風災前加高田隴並強化排水設施，仍難敵強降雨，蔥田積水雖退，陽光照射後開始自根部腐爛，最快3天、最慢10天內恐全數腐死。

溪湖農會蔬菜產銷班長施有銘指出，青蔥一旦泡水，病害迅速擴散，以「炭疽捲葉病」最為嚴重，被稱為「蔥癌」，染病青蔥葉子彎曲捲縮，看似青綠但香氣全失。蔥農搶收未病植株，市場供應量持續緊縮，溪湖果菜市場每公斤均價從43元漲至49元，蔥價恐將重回百元高峰。

韭菜也遭池魚之殃，當前收成期作物多已泡爛，農民黃清浪說，韭菜根本沒人要收，全部報廢。彰化為全台韭菜最大產地，約占總種植面積6成。

花椰菜損失同樣嚴重，全台種植1320公頃，彰化即占902公頃。埔鹽、溪湖等產區水淹30公分以上，花球泡水後染上泥沙與臭味，農民許書義說，晴天越快爛，越等越不能採收，菜爛了卻還在等公所來看。

勘災進度緩慢引發農民不滿。有公所要求農民插牌寫日期、自行合照舉證災損，農民痛批與中央「從速從簡」的政策相違背。彰化縣長王惠美要求各鄉鎮應以農民為優先，加速勘災作業，不可耽誤復耕時機。

行政院長卓榮泰昨天到南投彰化視察農損，南投農業產值占全國17%，年年遭災，中央將檢討現行補助規範，採「從寬、從速、從簡、從優」原則認定補助。

南投縣初估農損約2500萬元，涵蓋香蕉、火龍果、溫室設施等至少9項。

縣長許淑華與立委游顥呼籲中央放寬補助標準，參照嘉義、台南模式，推動「全品項、免現勘」救助，加快審核進度，幫助農民重新出發。