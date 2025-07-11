颱風後台南還有許多村落停電 台電允明晚前白河、後壁全復電

丹娜絲颱風重創台南農漁牧產業，迄今白河、後壁等地仍有村落沒電，總統賴清德今天下午在市長黃偉哲等人陪同下視察柳營、後壁災區，經濟部長及台電保證，明天晚上之前白河及後壁將全部恢復供電。總統賴清德強調，大家此時應該互相幫忙，這時候就是看出我們團結力量的時候，相信我們一定能度過此一難關。

賴清德說，這次電線桿倒2400多支，光是台南就倒1133支，嘉義三個高壓電塔全倒，所以是嘉義、台南停電特別嚴重的原因。

賴清德說，此次風災所有的農產品均列入天然災害現金救助，但是領多少需要現勘，至於文旦、釋迦、芭樂、火鶴幾十種明知很嚴重，就不需再現勘，可直接向區公所申請即可。有關溫室農業設施部分，過去補助5成，這次補助8成。

他說，這次復耕貸款，因災情比較嚴重，貸款金比較大，還款時間也較長，過去民眾需負擔1.415%利息，而今年比較特別，前6個月不用，超過6個月則需負擔1.415%。

至於農民建議是否延長1年免息？賴清德表示，今年到麻豆看受災文旦時，立委林俊憲建議前6個月免收利息；面對民眾建議1年免息，他個人贊成也支持，讓農業部來研究看看。

賴清德也說，已責成行政院院長卓榮泰針對颱風屋損提出專案，除市政政策外，政院也會提供，中央與地方兩筆錢來幫忙，減少災民負擔。

他強調，天災頻仍，社區、警消、民防、巡守隊及里內志工地方應組成團隊互相幫忙，像小時候種稻播種、割稻都互相幫忙，現在我們也養成這樣的精神，共同為在地鄰里服務，在地義消、義刑也應義不容辭加入。