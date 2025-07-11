風災重創嘉義！黃敏惠感謝張麗善援助復原 攜手為救災人員打氣
丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，重創嘉市交通幹道基礎民生設施。市長黃敏惠連日率市府團隊視察，災後復原重建，感謝雨中馳援各縣市工程團隊，下午隔壁雲林縣長張麗善到自由路，為支援雲林工程團隊打氣，黃敏惠到場感謝張麗善，攜手為救災人員打氣，氣氛溫馨。
黃敏惠感謝各縣市府災後馳援，縣長張麗善前來嘉市為工作人員打氣，展現鄰近縣市共好，風雨患難時刻更顯情誼，丹娜絲路徑百年一遇，衝擊嘉市交通要道，第一線工程人員不畏風雨，堅守崗位，恢復全市交通。感謝各縣市政府大力協助，調度人力、機具完成各項困難工作，繼搶通交通要道，將投入綠道中樹木清運、去化作業，盡早讓城市回歸日常。
張麗善說，嘉市許多公園令人羨慕，卻也因此受災嚴重，看到有許多樹木傾倒。雲林嘉市相鄰縣市，風災雲林也受嚴重損害，盼相互幫忙，共度風災難關。
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