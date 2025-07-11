颱風豪雨沖刷！竹縣北埔大湖村地基掏空 村民居住不安

丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹縣北埔鄉大湖村5鄰、12鄰今各自發生民宅旁駁坎和住家附近邊坡崩塌的災情，共有5戶地基面臨掏空，30多位村民居住不安。北埔鄉公所目前先在崩塌面裝設帆布棚截水、引流，避免持續沖刷土石。

北埔鄉公所表示，今獲民眾通報在大湖村5鄰、12鄰處，有民宅旁駁坎和住家附近邊坡崩塌，鄉長莊明增、鄉代會主席徐鏡明等人前往視察。

莊明增指出，大湖村5鄰、12鄰部分住家旁的駁坎出現整片崩落情形，下方則是約2層樓高的農田，地基已有掏空跡象，另也有緊鄰駁坎的房宅，地面可見明顯龜裂。

莊明增表示，目前鄉公所建設課已在疑似有崩塌風險的民宅設置帆布棚，進行截水與引流作業，以防止土石持續遭雨水沖刷；後續將向新竹縣政府等單位爭取協助，盼能納入災後復建計畫。