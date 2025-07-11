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台南麻豆落果超過8成 桃園青農將下台南清落果

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
丹娜絲颱風上周末襲台，連帶的台南麻豆的文旦幾乎8成都被打落在地，急需人力幫忙清落果，桃園市平鎮區農會農友吳承富因此主動跟台南青農聯繫幫忙清運，今明2天將與10多民農友下去台南協助。圖／吳成富提供
丹娜絲颱風上周末襲台，連帶的台南麻豆的文旦幾乎8成都被打落在地，急需人力幫忙清落果，桃園市平鎮區農會農友吳承富因此主動跟台南青農聯繫幫忙清運，今明2天將與10多民農友下去台南協助。圖／吳成富提供

丹娜絲颱風上周末襲台，狂風及大雨造成中南部嚴重破壞，連帶的台南麻豆的文旦幾乎8成都被打落在地，農民心血全無，且今年收入轉為零，現在最急迫的問題是落果腐爛會造成蟲害會造成環境影響，急需人力幫忙清落果，桃園市平鎮區農會農友吳承富因此主動跟台南青農聯繫幫忙清運，今明2天將與10多民農友下去台南協助。

台南麻豆文旦栽種面積約840公頃，麻豆文旦也將進入收成階段，不過颱風重創，造成8成麻豆落果，需要盡速處理，不然孳生蚊蟲不僅會汙染果園環境，也連帶可能造成其他樹叢受到影響。

吳成富為桃園市青年農民聯誼會榮譽會長得知此事後，主動跟台南的青農聯繫，了解他們需要的協助，因溫室棚架有技術門檻無法協助修復，也想搬運機具到台南幫忙處理殘枝，不過台南青農表示，最需要的是清理落果，因此集結新屋區農友、榮譽會員吳禹樟一起號召聯誼會青農到台南協助清落果。

吳成富說大家都是青農，本就會互相幫助，加上這次遇到這樣的天災，消費者想的基本會是買不到或是文旦會變很貴，但他們青農想的卻是這一年的收入直接變零，因此自發性的藉由實際到現場給予協助表示支持，也希望拋磚引玉陪大家走過這個難關。

吳成富表示，今明2天將到台南幫青農清落果，但也不能花太長時間，因為自己也有農忙，就在有限的情況下給予最大的協助。

農民 文旦 台南 丹娜絲颱風

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