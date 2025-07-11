丹娜絲重創嘉縣 義竹這處光電板被形容「扭曲的線條美到令人讚嘆」

丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，空拍光電板殘骸漂浮水面情景，震撼各界，保育人士蔡嘉陽今天臉書貼義竹龍蛟村的太陽能板說，「看到這裡3、4處如玉山圓柏被風擠壓轉折的太陽能板，新塭的輸了！」

蔡嘉陽說，「這次我真的感動到笑出眼淚! 義竹龍蛟村的太陽能板，扭曲的線條，美到讚嘆大自然的力量。看到這裡三、四處如玉山圓柏被風擠壓轉折的太陽能板，新塭的輸了！」

布袋新塭的光電板被摧毀後，滯洪池水面幾乎被掀翻、破損的太陽能板覆蓋，水流將部分殘骸沖到岸邊，雜亂堆疊成一座小山。蔡嘉陽說，「這幾天新聞空拍照片早已看到視覺疲乏，但是親自到現場感受那種毀滅感，卻是非常強烈，而眼淚幾乎掉下來」。

針對滯洪池光電場災損，能源署說，嘉義滯洪池光電設施受災，完成盤點，災損主要集中浮台錨定斷裂導致板鋪排錯位，要求業者立即進場進行勘驗及環境清理。

回收光電板，能源署與環境部建立回收機制，依廢棄物清理法，太陽光電板若災損須排出，設置單位負責清除處理責任，環境部建置「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」，由環境部簽約合格清除處理機構進行運送處理。