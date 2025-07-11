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颱風後現況直擊！高雄大樹光電場黃泥滾滾 鄉親痛罵：把樹種回去

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄大樹和山光電場因連日大雨，造成現場填土泥濘不堪，引得在地居民圍觀議論。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹和山光電場因連日大雨，造成現場填土泥濘不堪，引得在地居民圍觀議論。記者巫鴻瑋／攝影

高雄大樹和山里光電場因開發引發爭議，第二期計畫已被喊停，但颱風丹娜絲走後高雄連日大雨，造成案場填土變黃泥漿滾滾而下，甚至出現「大山溝」，讓在地鄉親罵聲不斷，今特地前往向光電場業者抗議，要求立即「把樹種回去！」

和山里居民今天在高雄市議員黃飛鳳陪同下，號召前往光電場會勘，但走入光電場，除了入口處鋪設礫石外，往內部走卻見到整片黃土爛泥，讓居民氣得直搖頭，還爬上因大雨沖刷的土坡查看，只見現場滿地泥濘，不僅車輛無法通行，滿地坑洞連人都無法正常行走。

業者今天派員到場與居民協商，強調目前有正在施作防止水土流失的措施，不過居民不領情，要求業者應該馬上把樹種回去，避免光禿禿的光電場因為再一場大雨整個崩塌或沖出大量泥漿變土石流

高雄市水利局回應，已要求光電業者在已廢止的水保計畫第二期範圍內盡快完成植生覆蓋降低沖蝕風險，規畫利用牧草扦插覆蓋裸露地表，目前颱風丹娜絲災後復原工作正如火如荼進行中，市府也會監督業者落實排水、邊坡整治及植生保護等措施。

不過高雄市議員黃飛鳳也斥責這些市府官員、業者，對在地居民的訴求不夠重視，她當場發飆，直指早就提醒高雄市政府，和山里光電場現況「很嚴重」，她甚至氣到痛罵「民進黨票很多嗎？」，還自嘲民進黨下次選舉準備「翻肚」。

黃飛鳳當場要求光電場業者，必須立即完成措施防止水土流失，並建議既然第二期計畫廢止，案場應該改為公園，種植深根系的樹木，同時要求業者把砍掉的3棵數百年老榕樹，應該給鄉親一個交代如何補救。

高雄大樹和山光電場出現疑似地表沖刷，現場切出落差數層樓高的溝壑，居民冒險爬上查看。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹和山光電場出現疑似地表沖刷，現場切出落差數層樓高的溝壑，居民冒險爬上查看。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹和山光電場因連日大雨，造成現場填土泥濘不堪，引得在地居民圍觀議論。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹和山光電場因連日大雨，造成現場填土泥濘不堪，引得在地居民圍觀議論。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹和山光電場第二期範圍樹木已遭大量砍伐，裸露出地表黃土，怪手仍在施工中。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹和山光電場第二期範圍樹木已遭大量砍伐，裸露出地表黃土，怪手仍在施工中。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹和山光電場因大雨導致部分沖刷，甚至邊坡出現山溝，讓居民感到十分惶恐。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹和山光電場因大雨導致部分沖刷，甚至邊坡出現山溝，讓居民感到十分惶恐。記者巫鴻瑋／攝影

高雄市 災後 土石流 光電 丹娜絲颱風

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