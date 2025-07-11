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卓榮泰到鹿港勘災 彰縣府爭取蓄水空間、改善老舊抽水站

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，鹿港淹水嚴重，行政院長卓榮泰今天到到鹿港勘災，彰化縣長王惠美提出建議。記者林敬家／攝影
丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，鹿港淹水嚴重，行政院長卓榮泰今天到到鹿港勘災，彰化縣長王惠美提出建議。記者林敬家／攝影

丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，鹿港淹水嚴重，行政院長卓榮泰今天到到鹿港、福興一帶勘災，水利署長林元鵬指出，彰縣府提出的逕流分擔計畫剛核定，鹿港未來可以增加7500立方公尺蓄水空間，另鹿港抽水站老舊，也將加大更新有助加速排水。

林元鵬簡報指出，彰化7月8日上午強降雨超過保護標準，縣內7鄉鎮包括鹿港、溪湖、員林等淹水面積達52.4公頃，但8成淹水處在3小時退水，退水速度比以往快，2018年7月2日鹿港豪雨當時時雨量71毫米，當時水退花了5小時，這次鹿港時雨量達108毫米，淹水面積雖大但退水大約花了2小時，速度增快。

林元鵬也說，彰化縣府長期爭取中央經費改善地方排水，在凱米颱風之後中央也再核定22億經費，東螺溪環境改造、和美番雅溝排水幹線改善工程、鹿港洛津國小滯洪池工程等現都在持續。

彰化縣長王惠美說，縣府提出逕流分擔計畫計畫4月中央審過，現在要再加6處短暫儲水地方，但有個問題，假使規劃學校、停車場開挖，路面施作工程經費卻沒著落，另鹿港抽水站以前是兩段式，更新為新型設備會較符合需求。

鹿港鎮長許志宏也提出，除了舊鹿港溪水系，鹿港另有一大支流在南分圳，因沒有抽水站，讓這次淹水面積更加嚴重，也需要中央協助改善。

行政院長卓榮泰指出，這次風災後，在防洪治水方面中央在各縣市看到一些源頭問題需要處理，除了加大排水抽水系統外，逕流分擔的地點能再增加，經濟部也寬列了超過千億且跨年度的計畫，解決源頭的問題，下半年提出後，能有充裕經費，達到最小淹水面積、最快退水速度及最高安全標準等3項要求。

丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，鹿港淹水嚴重，行政院長卓榮泰今天到到鹿港勘災，彰化縣長王惠美提出建議。記者林敬家／攝影
丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，鹿港淹水嚴重，行政院長卓榮泰今天到到鹿港勘災，彰化縣長王惠美提出建議。記者林敬家／攝影
行政院長卓榮泰今天到到福興鄉看花椰菜災損。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰今天到到福興鄉看花椰菜災損。記者黃仲裕／攝影

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