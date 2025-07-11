影／金門豪雨成災 陳福海：全面檢討排水強化滯洪設施

金門縣今天凌晨3時至6時間，受氣流擾動與外圍環流影響，迎來強烈降雨，時雨量達42至65毫米，導致多處低窪地區與道路嚴重積淹水。根據上午8時統計，全縣24小時累積雨量介於175.5至233.5毫米，其中以金門東站最高達233.5毫米，金沙站次之，豪雨重創金沙鎮，金門縣長陳福海也前往災區勘災，並責成縣府啟動巡察與改善機制，全面檢討排水設施效能，提出具體強化對策。

陳福海在今天下午偕同工務處代理處長陳家輝、參議張瑞心、秘書吳志偉等人前往金沙鎮視察災情；全程陪同的金沙鎮長吳有家指出，昨晚至今日降雨超過200毫米，瞬間大雨加上海水大潮，致使積水難以排出，目前海水已退，金沙水庫水位下降約40公分，持續抽水降低內陸水位。

吳有家也指出，本次雨勢強勁，尤其對金沙鎮造成顯著影響，金沙多處地勢低窪地區，如金沙分駐所前、後水頭汶源宮等，另道路系統因排水能力不足，環島東路一段、二段及金湖鎮太湖路二段，有排水不及情事。

金門縣政府針對本次積水熱區，依地形條件與排水困境區分為低窪區與道路區塊進行巡察，陳福海指示，盡速彙整災情並提出具體改善建議，如金沙水庫周邊再檢討檢視公有地增設滯蓄洪空間，並評估金沙抽水站增設專管以利抽排水，以加速內外水排放，另預降金沙水庫水位以利先行滯洪；金城鎮後浦城區道路積淹問題，針對側溝斷面檢討，並檢視有無管線阻礙，儘速找出問題解決，減少積水時間與深度。縣府亦同步啟動長期排水系統檢討計畫，納入年度預算與防災工程規劃。

他強調，災防工作是地方責任，鄉親的安全與生活品質是政府首要目標，縣府也將啟動長期排水系統檢討計畫，納入年度預算與防災工程規劃。另責成環保局與鎮公所分工合作，搶在下一波雨勢前清理易淹區水溝，避免堵塞情況。

縣府農林科表示，此波豪雨正值秋季高粱播種期，金沙北八劃、斗門、官嶼劃測段等地約500公頃農田傳出幼苗泡水災情，將持續勘災評估復耕與補救措施。