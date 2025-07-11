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影／賴總統到台南災區視察 民眾斥聲要求快復電

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統今天第二度到台南視察災情，表情沉重。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統今天第二度到台南視察災情，表情沉重。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風重創台南，至今仍有不少地區尚未全面恢復供電，台南許多民眾已歷經逾100小時的斷電之苦。賴清德總統今天第二度到台南視察災情，第三站來到台南學甲聽取民眾意見，有災民當場就斥聲要求總統快復電，魚塭的魚快死光了，台電董事長曾文生還一度被民眾包圍要求盡快復電，經濟部表示，台電全力加速復電，三天之內會盡力全面恢復供電。

賴清德說，「大家辛苦了！」此次颱風罕見從南部平原登陸，為120年來首例，因未受玉山山脈阻擋，風勢強勁，導致全台約2400根電桿倒塌，其中台南市即占1133根，災損嚴重，復電難度高。他說明，台電已動員全台799名人力、160多個工班投入台南災區搶修，逐步恢復主幹線。

賴總統表示針對農漁業損失已經列入全品項的補助，還有漁船的補助，政府會用現金補助以及漁船更新還有貸款零利率等補助方式來協助漁民，並指示農業部和漁業署與台南市政府加強與漁會合作，以更便民的方式盡速補助發給漁民。

丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統今天第二度到台南視察災情，有災民當場就斥聲要求總統快復電，魚塭的魚快死光了。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統今天第二度到台南視察災情，有災民當場就斥聲要求總統快復電，魚塭的魚快死光了。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，台南學甲許多魚塭因為停電造成魚群死亡，魚屍滿布。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，台南學甲許多魚塭因為停電造成魚群死亡，魚屍滿布。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，經濟部長郭智輝陪同總統視察。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，經濟部長郭智輝陪同總統視察。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，台南學甲許多魚塭因為停電造成魚群死亡，魚屍滿布。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，台南學甲許多魚塭因為停電造成魚群死亡，魚屍滿布。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，經濟部長郭智輝陪同總統視察。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，經濟部長郭智輝陪同總統視察。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，有災民當場就斥聲要求台電董事長曾文生（右）快復電。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，有災民當場就斥聲要求台電董事長曾文生（右）快復電。記者劉學聖／攝影

賴清德 災損 丹娜絲颱風

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