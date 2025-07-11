彰化農損逾二億！芭樂泡湯、秋果也將受影響 卓榮泰允協助

彰化縣因丹娜絲颱風及豪雨災損嚴重，農損逾二億元，行政院長卓榮泰今天下午到彰化縣社頭鄉視察番石榴受損情形，農民說，不僅芭樂爛掉，接下來還會影響樹勢，甚至落花落果，絕對會影響到今年盛產期的秋果產量，請政府一定要加強協助農民復耕。

卓榮泰今天下午在彰化縣長王惠美、立委陳素月、黃秀芳、社頭鄉長蕭浚二等人陪同下視察社頭鄉好瀚農場青農芭樂園災損情形。

農糧署也現場簡報指出，全國農業災損約23億多元，災損最嚴重的是台南約8億多，而彰化縣災損約2.3億是第4名，彰化損災面積約 2500公頃，其中芭樂、水稻、紅龍果、葡萄等受損嚴重，芭樂受損金額高達7千多萬元，全國芭樂受損面積約三成，彰化災損約六成。

好瀚農場百大青農蕭稟瀚說，他從農以來遇到最大的二次豪雨的第一天晚上輾轉難眠，這次是第二次已有心理準備，水大到把魚都沖進芭樂園，不僅泡到水的芭樂爛掉，芭樂樹也泡到水受損，等到天氣放晴，可能繼續會有落果，雖然大家已開始全力復耕，但今年盛產期的秋果一定會受影響。

卓榮泰說，政府除了現金補助、農業保險跟設施補助等都會全力協助，也希望此時能提供給農友最快的服務，讓全國生活趕快恢復正常，如果政府無法用政策提供協助，以後的年輕人將會卻步回農村工作，而今天下午還有4千1百億特別條例表決，政府的每一分錢每一分預算都要用到最需要的地方，若把力量分散，如何能答應地方和農友提出快速恢復正常的要求，所以希望在野黨團此時此刻應以國家為念，以全民為念，集中力量改變現在遇到的損失狀況，朝更安全更進步的家園邁進「再一次向在野黨團深深一鞠躬，拜託、拜託」。

彰化縣長王惠美說，彰化此次遇到五百年一次的大暴雨，還有部分農作物如葡萄還未列入補助，希望農業部再列入，也建議以後是否針對災害救助辦法對氣候參數做修正，對於災害能全面盡速復耕，才能穩定蔬果價格。

社頭鄉長蕭浚二也向卓榮泰反映，因應氣候變遷，地方排水設施需再改善，也希望中央能補助排水設施經費。