影／心碎！貸款500萬種香蕉被颱風掃光 返鄉青農痛哭：什麼都沒了

嘉義縣中埔鄉陳姓青農才剛返鄉，向農會貸款500萬元種香蕉，去年投入租地、果樹及農藥肥料等成本，本想打造開心農場，但颱風侵襲橫掃果園，剛要收成的香蕉樹都被吹斷，他崩潰痛哭「什麼都沒有了」，災後復原還要再花錢，繼續貸款恐背負千萬債務。

走進颱風肆掠過斷裂倒伏的香蕉園，滿地的香蕉假莖像被硬生生折斷的手臂，橫七豎八躺在泥水裡，陳姓果農站在殘破的香蕉園裡，看著眼前這片廢墟，想到500萬元貸款還沒償還，就再也忍不住，鼻尖泛紅，眼淚一滴滴從他的臉上滑落。

陳姓果農哽咽著說，為了返鄉種香蕉，他從去年到現在都在咬牙苦撐，租地、買果樹、灑肥料、用農藥，幾乎一毛收入都沒有，全靠跟農會貸款度日，平常節儉度日不敢多花一塊錢，已經背了500萬元的債，如今這場颱風，把所有希望都吹走了，什麼都沒剩下。

「大家都說還有低利貸款可以救急，但有什麼用？我再借下去，不是還錢，而是把自己壓垮。」他紅著眼眶說，颱風後光是要把滿地爛蕉清掉、找工人整理，還要再花一筆錢，現在香蕉沒了、收成沒了，重新種植還要1年才能收成，這段時間要怎麼度過？

陳姓果農說，繼續向農會借錢，只會讓自己未來背上千萬債務，要種幾年的香蕉才有辦法把錢賺回來。颱風吹倒的不只是香蕉園，更像把他的夢想連根拔起，看著這片原本最美的希望，如今滿地爛泥，他只能苦苦自問「還要幾年，才還得起這些錢？」