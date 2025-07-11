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颱風後竹市自由車場積水、車道有裂縫 竹市府：逐項改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場車道出現裂縫與不平整。圖／新竹市議會民進黨團提供
丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場車道出現裂縫與不平整。圖／新竹市議會民進黨團提供

丹娜絲颱風帶來豪雨新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場多處積水、車道裂縫與不平整，還有柏油突起、伸縮縫異常、欄杆未施作，甚至司令台下方室內出現不明漏水問題。市府回應，施工廠商正依逐項改善中。

民進黨籍新竹市議員劉彥伶指出，為了辦理世界壯年運動會而獲得的新竹市立自由車場的改建經費，曾經因為執行進度落後，致使教育部體育署差點收回核定的補助經費，好不容易靠各方努力之下才留下這筆經費，卻發生工程進度落後、工程品質不佳，甚至裁判長試騎過程摔車致使無法辦理世壯運，必須移至台中市辦理的全國性笑話。

劉彥伶指出，自由車場完工日一延再延，從4月延到7月底，現況的自由車場多處積水、車道裂縫與不平整，還有柏油突起、伸縮縫異常、欄杆未施作，甚至司令台下方室內出現不明漏水問題，完全不見市府所說的工程進度已達99.03%接近完工，這最遙遠的0.97%能否達到，都令人打個大問號。

新竹市工務處表示，關於現場多處積水、車道裂縫與不平整等，均屬於承攬廠商修繕範圍，並已於監督過程中依規定開立缺失改善通知，目前施工廠商正依限逐項改善中。針對所謂賽道出現破損，經查為施工廠商於修繕坡道瀝青鋪面時，機具運行所造成的車輒印痕，並非結構性問題。

工務處強調，已責成監造單位加強督導，要求廠商於近日天候穩定後，立即針對原有賽道鋪面損壞部分重修，並優先恢復賽道平整度。市府預計於7月底安排選手進行試騎，作為驗收前重要環節，以實際使用情況檢視賽道平整度與安全性，並據選手意見進一步優化賽道進行調整。

針對有關場外水保問題，工務處澄清，市府已於第一階段工程中完成場內擋土牆及排水系統設置，後續也將針對自由車場周邊環境，持續推動第二期工程，並編列相關監測經費，採系統性方式分期分年完善整體水保設施規畫，至於外界所稱地面龜裂、大雨後嚴重積水等問題，均屬局部小區域的細部施工縫現象，並非結構性沉陷或大規模損壞。

此外，關於室內積水照片，實際為雨勢較大時，上方通氣管夾帶雨水受強風灌入室內所致，已責成施工廠商持續改善。

市府呼籲，公共工程施工期間，工區內常有不可預測之狀況及潛在危險，市府及施工單位皆依規佈設圍籬等阻絕設施，請民眾在未經市府人員陪同下，勿強行逕行進入工地參觀，若有相關危害工程行為，將依法訴追相關責任。

丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場柏油突起、破損。圖／新竹市議會民進黨團提供
丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場柏油突起、破損。圖／新竹市議會民進黨團提供
丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場柏油突起、破損。圖／新竹市議會民進黨團提供
丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場柏油突起、破損。圖／新竹市議會民進黨團提供
丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場多處積水。圖／新竹市議會民進黨團提供
丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場多處積水。圖／新竹市議會民進黨團提供
丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場司令台下方休息室出現不明漏水問題。圖／新竹市議會民進黨團提供
丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場司令台下方休息室出現不明漏水問題。圖／新竹市議會民進黨團提供
丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場伸縮縫異常。圖／新竹市議會民進黨團提供
丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場伸縮縫異常。圖／新竹市議會民進黨團提供

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