颱風後竹市自由車場積水、車道有裂縫 竹市府：逐項改善

丹娜絲颱風帶來豪雨，新竹市議會民進黨團今開記者會批新竹市立自由車場多處積水、車道裂縫與不平整，還有柏油突起、伸縮縫異常、欄杆未施作，甚至司令台下方室內出現不明漏水問題。市府回應，施工廠商正依逐項改善中。

民進黨籍新竹市議員劉彥伶指出，為了辦理世界壯年運動會而獲得的新竹市立自由車場的改建經費，曾經因為執行進度落後，致使教育部體育署差點收回核定的補助經費，好不容易靠各方努力之下才留下這筆經費，卻發生工程進度落後、工程品質不佳，甚至裁判長試騎過程摔車致使無法辦理世壯運，必須移至台中市辦理的全國性笑話。

劉彥伶指出，自由車場完工日一延再延，從4月延到7月底，現況的自由車場多處積水、車道裂縫與不平整，還有柏油突起、伸縮縫異常、欄杆未施作，甚至司令台下方室內出現不明漏水問題，完全不見市府所說的工程進度已達99.03%接近完工，這最遙遠的0.97%能否達到，都令人打個大問號。

新竹市工務處表示，關於現場多處積水、車道裂縫與不平整等，均屬於承攬廠商修繕範圍，並已於監督過程中依規定開立缺失改善通知，目前施工廠商正依限逐項改善中。針對所謂賽道出現破損，經查為施工廠商於修繕坡道瀝青鋪面時，機具運行所造成的車輒印痕，並非結構性問題。

工務處強調，已責成監造單位加強督導，要求廠商於近日天候穩定後，立即針對原有賽道鋪面損壞部分重修，並優先恢復賽道平整度。市府預計於7月底安排選手進行試騎，作為驗收前重要環節，以實際使用情況檢視賽道平整度與安全性，並據選手意見進一步優化賽道進行調整。

針對有關場外水保問題，工務處澄清，市府已於第一階段工程中完成場內擋土牆及排水系統設置，後續也將針對自由車場周邊環境，持續推動第二期工程，並編列相關監測經費，採系統性方式分期分年完善整體水保設施規畫，至於外界所稱地面龜裂、大雨後嚴重積水等問題，均屬局部小區域的細部施工縫現象，並非結構性沉陷或大規模損壞。

此外，關於室內積水照片，實際為雨勢較大時，上方通氣管夾帶雨水受強風灌入室內所致，已責成施工廠商持續改善。

市府呼籲，公共工程施工期間，工區內常有不可預測之狀況及潛在危險，市府及施工單位皆依規佈設圍籬等阻絕設施，請民眾在未經市府人員陪同下，勿強行逕行進入工地參觀，若有相關危害工程行為，將依法訴追相關責任。