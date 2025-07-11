影／賴總統台南勘災 七股災民怨差點沒命「過了5天都沒看到市府的人」

總統賴清德下午到風災嚴重的台南七股區西寮里勘災，承諾災民比照年初楠西大地震、協助災民善後及復原，中央也會全力配合提供災損補助，尤其屋頂被風先走的會盡速提供帆布遮蔽。風災至今七股很多地方都還停電，經濟部長郭智輝承諾，下午五點就能夠全部恢復供電、電信網路訊號也會恢復。

當地民眾怨聲載道，有老人家哭訴說，在後第二天拚了老命才爬出倒掉的房子，差點沒命也都沒有看到救援，還好是里長及時出現。也有災民說，風災過後里長一個人從水裡救出了將近10個災民，停電到現在都沒有恢復，冰箱裡面的東西全壞了。

不少災民等著要對總統陳情，市長黃偉哲提早半個多小時到場聽災民抱怨、溝通，甚至要耐心聽完災民怒罵：「過了5天都沒看到市政府的人」。溝通半個多小時後多數災民情緒大都平息，賴總統在致詞的時候，黃偉哲還與餘怒未消的災民溝通。民政局長姜淋煌一再提醒大家要歡迎總統、喊總統好。

有災民抱怨七股災情慘重，國軍才來20多人幫忙清理，雖然大家都很辛苦，但是根本無法發揮作用。在總統說國軍優先任務是防衛國家，當然就在也會全力以赴，會請軍方盡力配合。

西寮里長柯勝強代表災民送陳情書給賴總統，為里內兩百多戶老弱婦孺請命。呼籲政府重視沿海防颱工作，尤其鄰近出海口地區很早就知道會發生海水倒灌，但是多年來陳情，雖然有立委來勘災，但至今都沒下文。

柯勝強表示，這裡海水倒灌是重災區，里內所有民宅不是全倒就是半倒，很多老人家連爬出屋外都困難重重，更別說要如何災後復加了，希望賴總統能夠聽到基層的聲音。賴總統當場要求黃偉哲與地方好好的溝通提供協助，中央也會全力與地方配合。

賴總統也當場回應承諾中央地方會全力協助，雖然今天立法院朝也要表決重要議案，立委郭國文、陳亭妃人到場陪同賴總統勘災。

之後賴總統前往學甲草坔中隆宮聽取災民心聲，許多災民抱怨多日停電至今，造成大量養殖魚塭嚴重損失魚類幾乎全部死亡，希望政府能夠盡快搶修。台電表示，學甲地區各社區主要供電線路今天晚上一定都會想辦法搶救，尤其整個里都沒電的，一定優先搶修，分支還有較偏遠的線路會在幾天內處理。

因為中隆宮內部空間狹小只能容納少數災民代表還有里長反映，廟外聚集了數百災民要陳情，無法進入，部分還與民意代表助理起爭執。