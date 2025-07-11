颱風、豪雨後產地預告菜價「明天漲價」 北部波菜一台斤賣200元

彰化縣是全台蔬菜重要產地，丹娜絲颱風和豪雨造成蔬果水傷嚴重甚至全軍覆沒，產地菜價因賣相差並非上漲，攤販市場蔬菜零售價微幅，今天買菜的家庭主婦被攤商預告「明天漲價」，之後從台北親友得知波菜一台斤200元，不禁擔憂明天要面對何種菜價。

楊姓家庭主婦表示，颱風前採購很多蔬菜，這幾天吃完，今買一點，明周末大採買，沒想到丹娜絲颱風前茄子3條10元，今買1台斤60元，攤商稱「颱風茄架倒了了」不得不漲價。

陳姓麵攤老闆今採購小白菜，每把20元漲到35元，青蔥每台斤40元，被告知明起漲價，他打算麵和餛飩的配菜要減量。

陳姓家庭主婦今到市場購買高麗菜，每台斤40元，地瓜葉20元，正慶幸颱風沒帶來天價蔬菜，未料攤商告訴她，原價賣到今天，明起按照行情漲價。隨後她與台北親友聯絡聊天談到菜價，親友稱今波菜每台斤200元，買不下手。陳姓家庭主婦擔心明天中部地區菜價是否跟上北部腳步也大漲。

溪湖鎮果菜市場公司總經理徐鉦傑說，最近3天到貨量相差不多，昨106噸，今90多噸，比正常量少約1/3，蔬菜因水傷賣相差，青蔥每公斤均價漲1元到50元，小白菜、青江菜22元至27元，比昨小跌兩元，空心菜約30元，微漲0.5元，產地交易價未拉高，從目前蔬菜品質來看漲幅應該不大，但零售市場在預期心理下大漲。