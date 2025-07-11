嘉義市受丹娜絲颱風影響 城鎮韌性演習停辦
丹娜絲颱風為40年來首度從臺灣中部登陸，從嘉義地區登陸更是120年來首見。由於少了中央山脈阻擋，加上雲嘉南地區地勢平坦，瞬間風力一度達到17級以上，重創嘉義縣、市。嘉義市路樹、電線桿傾倒嚴重，市區街景尚未回復，目前各縣市正投入相關的機具與人力等資源支援本市市容及災害受損復原。
嘉義市政府表示，原訂7月15日13時30分至14時實施2025城鎮韌性(防空)演習，嘉義市政府援引「2025城鎮韌性（防空）演習訓令」，未達演習停辦基準之災害，因配合演習而暫時停止原救援行動，將危害人民生命、財產及安全考量，宣布停辦2025城鎮韌性（防空）演習。此刻，市府團隊全力以赴，用最短的時間完成每一項復原任務。
嘉義市政府強調，會持續掌握救援工作，調度資源，全力以赴，確保每一位市民的安全與生活逐步恢復正常。
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