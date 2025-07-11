風災後嘉義縣9成幹道暢通 翁章梁感謝外縣市支援

颱風丹娜絲造成嘉縣嚴重災情，多數道路被倒伏路樹、電桿等物品阻斷，經各縣市支援清除的人力、器具協助，約9成主要幹道已暢通，縣長翁章梁今天慰勞救災隊員致上萬分感謝。

嘉義縣受到丹娜絲颱風強襲，造成多處路樹傾倒、堆積廢棄物，影響公共設施與交通，環保局第一時間啟動應變機制，積極調度人力、物力投入災後復原，外縣市更主動關心、即時調派人力、機具馳援相挺。

縣長翁章梁今天到義竹鄉傳芳村、六腳鄉塗師村等地慰問其他縣市支援的救災隊員並送上飲料，代表縣民致上萬分感謝。

翁章梁接受媒體聯訪說，目前已清理大約9成主要幹道上路倒的樹木，謝謝很多縣市的機具、人力支援，以及國軍弟兄們協助復原嘉義縣，他也一一致電各首長表示感恩，對方都表示如還有不足，能隨時請求支援，全國不分縣市互助，在災後看到台灣人團結的力量。

環保局表示，高雄市、台中市、南投縣、彰化縣、桃園市、基隆市及新北市政府積極協助嘉義縣災後復原，共支援了91名人力、28輛抓斗車、15輛鏟裝機等，展現地方政府間彼此扶持、互相幫助的情誼。