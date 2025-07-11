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台南停電逾5天 賴清德率經濟部長承諾天黑前全面送電

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
賴清徳總統四天兩度回台南視察災情，今天下午在將軍漁港面對面解決民眾的需求。記者吳淑玲／攝影
賴清徳總統四天兩度回台南視察災情，今天下午在將軍漁港面對面解決民眾的需求。記者吳淑玲／攝影

丹娜絲颱風重創台南，至今仍有不少地區尚未全面恢復供電，不少民眾已歷經逾100小時的斷電之苦。總統賴清德四天內二度南下視察災情，今天下午赴台南將軍漁港聽取民眾意見，經濟部表示，台電全力加速復電，強調「讓不便最多只有一天、兩天」。

賴清德說，「大家辛苦了！」此次颱風罕見從南部平原登陸，為120年來首例，因未受玉山山脈阻擋，風勢強勁，導致全台約2400根電桿倒塌，其中台南市即占1133根，災損嚴重，復電難度高。他說明，台電已動員全台799名人力、160多個工班投入台南災區搶修，逐步恢復主幹線電力。

針對民眾關切的復電進度，經濟部長郭智輝於現場說明，預計今天下午5點前恢復大部分供電，最晚於天黑前完成多數地區復電。對於部分偏遠地區或線路受損嚴重、短期難以修復的地點，將優先派遣發電機與移動式儲能設備支援，以宮廟、超商、村里中心據點等提供民眾盥洗的基本需求。

郭智輝說，主要是台南這次災區範圍太大，修復速度比較慢，總統指示不能再讓民眾再受苦超過兩天，所以改變方式比較困難修復的地區，以發電機及移動式的充電電源來支援，若民眾發現鄰近區域已復電，自家仍未來電，應立即通報台電，將盡速派員處理，避免遺漏。

賴總統也聽取農業局以及漁會人員說明目前農業受到的困境，針對將軍漁港餐廳業者表示，當年是賴總統當台南市長的時候剪綵啟用，多年的努力把蚊子館經營成將軍地區的熱門景點，但因為颱風掃過只能用「滿目瘡痍」形容，希望政府來幫助業者重新站起來。

賴總統表示這部分政府責無旁貸，針對濃漁業損失已經列入全品項的補助，還有漁船的補助，政府會用現金補助以及漁船更新還有貸款零利率等補助方式來協助漁民，並指示農業部和漁業署與台南市政府加強與漁會合作，以更便民的方式盡速補助發給漁民。

賴清徳總統四天兩度回台南視察災情，今天下午在將軍漁港面對面解決民眾的需求。記者吳淑玲／攝影
賴清徳總統四天兩度回台南視察災情，今天下午在將軍漁港面對面解決民眾的需求。記者吳淑玲／攝影
賴清徳總統四天兩度回台南視察災情，今天下午在將軍漁港面對面解決民眾的需求。記者吳淑玲／攝影
賴清徳總統四天兩度回台南視察災情，今天下午在將軍漁港面對面解決民眾的需求。記者吳淑玲／攝影

郭智輝 賴清德 台電 停電 丹娜絲颱風

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