屋頂被吹飛…嘉義7旬夫婦颱風夜倉皇逃生 至今回不了家

嘉義縣沿海鄉鎮受颱風侵襲，傳出房屋毀損慘重災情，許多三合院及鐵皮屋頂掀飛，義竹鄉中平村一對7旬老夫婦住在祖厝三合院，丹娜絲颱風登陸當晚，屋頂直接被吹飛，雨水如洪水猛獸傾瀉而下，2人倉皇躲雨，只能先借住在親戚漏水房間，蓋帆布抵擋漏水。

回想颱風當晚慘況，盧姓女子激動的說，那晚風聲呼嘯一直打雷，早早就停電了，她和丈夫待在房間內，整晚都不敢睡，沒想到颱風才剛登陸不久，屋頂就被一陣狂風掀飛，大雨瞬間倒進房間，衣服褲子都濕了，床、棉被及枕頭無一幸免，只能先倉皇逃生躲雨。

「我們的房間屋頂整個被吹走，只能趕快躲進親戚的房間。」盧姓女子說，三合院旁邊是親戚的房間，屋瓦破損漏雨，但起碼好過沒有屋頂，他們拿起臉盆接雨水，屋內迴盪著「滴滴答答」聲音，擔心發生意外，整夜不敢睡覺，隔天找來帆布把屋頂蓋住，湊合繼續生活。

顏姓男子說，整片屋頂被吹到房子後方，請人評估修復，屋頂部分受損很嚴重，應該沒辦法復原，一定要重新蓋新的，所費不貲，他和妻子已70歲，面對災後復原很沒力，親戚開價想賣房子持分，但現在家中物品毀損，又是一筆費用，只能先清理家園，盼政府多幫忙。

中平村長謝勝麒說，颱風造成慘重災情，很多屋頂都飛走了，還有一戶人家的小孩被倒塌屋頂壓住，幸救出後無大礙、屋漏偏逢連夜雨，颱風過後這幾天一直下雨，一些家具、家電全都報廢，目前經過台電搶修，昨天晚上已恢復供電，全力協助村民恢復家園。