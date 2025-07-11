快訊

不只全國電子！街口支付爆停用潮 momo也跟進「暫停提供服務」

京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

街口支付董總親上火線提三大聲明 強調已取得大部分店家力挺營運

聽新聞
0:00 / 0:00

屋頂被吹飛…嘉義7旬夫婦颱風夜倉皇逃生 至今回不了家

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣多處三合院及鐵皮屋頂被掀飛，颱風過後又下起連日大雨，屋內物品泡水幾乎全毀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣多處三合院及鐵皮屋頂被掀飛，颱風過後又下起連日大雨，屋內物品泡水幾乎全毀。記者黃于凡／攝影

嘉義縣沿海鄉鎮受颱風侵襲，傳出房屋毀損慘重災情，許多三合院及鐵皮屋頂掀飛，義竹鄉中平村一對7旬老夫婦住在祖厝三合院，丹娜絲颱風登陸當晚，屋頂直接被吹飛，雨水如洪水猛獸傾瀉而下，2人倉皇躲雨，只能先借住在親戚漏水房間，蓋帆布抵擋漏水。

回想颱風當晚慘況，盧姓女子激動的說，那晚風聲呼嘯一直打雷，早早就停電了，她和丈夫待在房間內，整晚都不敢睡，沒想到颱風才剛登陸不久，屋頂就被一陣狂風掀飛，大雨瞬間倒進房間，衣服褲子都濕了，床、棉被及枕頭無一幸免，只能先倉皇逃生躲雨。

「我們的房間屋頂整個被吹走，只能趕快躲進親戚的房間。」盧姓女子說，三合院旁邊是親戚的房間，屋瓦破損漏雨，但起碼好過沒有屋頂，他們拿起臉盆接雨水，屋內迴盪著「滴滴答答」聲音，擔心發生意外，整夜不敢睡覺，隔天找來帆布把屋頂蓋住，湊合繼續生活。

顏姓男子說，整片屋頂被吹到房子後方，請人評估修復，屋頂部分受損很嚴重，應該沒辦法復原，一定要重新蓋新的，所費不貲，他和妻子已70歲，面對災後復原很沒力，親戚開價想賣房子持分，但現在家中物品毀損，又是一筆費用，只能先清理家園，盼政府多幫忙。

中平村長謝勝麒說，颱風造成慘重災情，很多屋頂都飛走了，還有一戶人家的小孩被倒塌屋頂壓住，幸救出後無大礙、屋漏偏逢連夜雨，颱風過後這幾天一直下雨，一些家具、家電全都報廢，目前經過台電搶修，昨天晚上已恢復供電，全力協助村民恢復家園。

嘉義縣多處三合院及鐵皮屋頂被掀飛，颱風過後又下起連日大雨，屋內物品泡水幾乎全毀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣多處三合院及鐵皮屋頂被掀飛，颱風過後又下起連日大雨，屋內物品泡水幾乎全毀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣多處三合院及鐵皮屋頂被掀飛，颱風過後又下起連日大雨，屋內物品泡水幾乎全毀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣多處三合院及鐵皮屋頂被掀飛，颱風過後又下起連日大雨，屋內物品泡水幾乎全毀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣多處三合院及鐵皮屋頂被颱風掀飛，7旬老翁只能先借住親戚家，用帆布抵擋破損屋瓦漏水。記者黃于凡／攝影
嘉義縣多處三合院及鐵皮屋頂被颱風掀飛，7旬老翁只能先借住親戚家，用帆布抵擋破損屋瓦漏水。記者黃于凡／攝影
嘉義縣多處三合院及鐵皮屋頂被掀飛，颱風過後又下起連日大雨，屋內物品泡水幾乎全毀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣多處三合院及鐵皮屋頂被掀飛，颱風過後又下起連日大雨，屋內物品泡水幾乎全毀。記者黃于凡／攝影
屋頂被颱風掀飛，在狂風中傖惶躲雨，嘉義7旬婦人回想颱風夜仍膽戰心驚。記者黃于凡／攝影
屋頂被颱風掀飛，在狂風中傖惶躲雨，嘉義7旬婦人回想颱風夜仍膽戰心驚。記者黃于凡／攝影

災後 嘉義 丹娜絲颱風

延伸閱讀

嘉義沿海停電6天 漁民：屋頂飛了我沒哭、魚變瘦就哭了！

颱風豪雨農損逾23億 天災現金救助台中以南7縣市

丹娜絲重創台南「毀滅性傷害」 林俊憲喊話：真的需要國家幫忙

首次登陸嘉義丹娜絲釀重災 嘉義氣象站紀錄還輸這個強颱

相關新聞

影／賴總統台南勘災 七股災民怨差點沒命「過了5天都沒看到市府的人」

總統賴清德下午到風災嚴重的台南七股區西寮里勘災，承諾災民比照年初楠西大地震、協助災民善後及復原，中央也會全力配合提供災損...

颱風、豪雨後產地預告菜價「明天漲價」 北部波菜一台斤賣200元

彰化縣是全台蔬菜重要產地，丹娜絲颱風和豪雨造成蔬果水傷嚴重甚至全軍覆沒，產地菜價因賣相差並非上漲，攤販市場蔬菜零售價微幅...

台南停電逾5天 賴清德率經濟部長承諾天黑前全面送電

丹娜絲颱風重創台南，至今仍有不少地區尚未全面恢復供電，不少民眾已歷經逾100小時的斷電之苦。總統賴清德四天內二度南下視察災情，今天下午赴台南將軍漁港聽取民眾意見，經濟部表示，台電全力加速復電，強調「讓不便最多只有一天、兩天」。

屋頂被吹飛…嘉義7旬夫婦颱風夜倉皇逃生 至今回不了家

嘉義縣沿海鄉鎮受颱風侵襲，傳出房屋毀損慘重災情，許多三合院及鐵皮屋頂掀飛，義竹鄉中平村一對7旬老夫婦住在祖厝三合院，丹娜...

擋土牆崩毀土石滑坡 竹縣北埔何屋30多口老小憂災情擴大

受丹娜絲颱風尾的豪雨影響，新竹縣北埔鄉大湖村5鄰、12鄰傳出有民宅旁駁坎和住家附近邊坡崩塌災情，鄉長莊明增、鄉代會主席徐...

風災重創嘉縣電力系統！有豬場漏電百餘豬慘死 台電提醒災後用電安全

丹娜絲颱風登陸嘉義，災後又遭多日豪大雨，災後6天，今天嘉縣還有萬餘住戶停電搶修中，昨天傳出義竹鄉有個畜牧場因漏電，導致百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。