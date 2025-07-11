擋土牆崩毀土石滑坡 竹縣北埔何屋30多口老小憂災情擴大

受丹娜絲颱風尾的豪雨影響，新竹縣北埔鄉大湖村5鄰、12鄰傳出有民宅旁駁坎和住家附近邊坡崩塌災情，鄉長莊明增、鄉代會主席徐鏡明今天上午會同水保署台北分署到場會勘，盼爭取縣府、中央納入災後復建之列。

大湖村長劉金庭說，丹娜絲颱風已替北埔帶來持續至少1周的雨勢，在土壤土性不易透水，吸飽後反而很容易整片滑動、崩塌，這樣的天氣持續下去，對山區居民真的很壓力。

他說，前天他先後接到5鄰何屋、12鄰姜屋的通報，前者住家旁駁坎因為天雨，整片崩落下方約2層樓高的農田，緊鄰駁坎的房宅地面已經龜裂，不僅何家幾十口同住的三合院地基再下去很可能會被掏空，就連何家上方另外10幾戶也都間接面臨著威脅。

至於12鄰姜家那邊崩塌的邊坡，所幸距離民宅還約有30公尺遠可以緩衝，但也要盡快處理，以免災情擴大。

何屋災損現住何家4兄弟共30多口老小，他們希望相關部門能協助趕快修復駁坎，不然邊坡土石持續流失，老家真的很有可能因此而損毀。

對此，莊明增要求公所建設課先在何宅崩塌面裝設帆布棚截水、引流避免持續沖刷土石，真的威脅到民居，後續則向縣府、中央納入災後復建之列。