風災重創嘉縣電力系統！有豬場漏電百餘豬慘死 台電提醒災後用電安全

丹娜絲颱風登陸嘉義，災後又遭多日豪大雨，災後6天，今天嘉縣還有萬餘住戶停電搶修中，昨天傳出義竹鄉有個畜牧場因漏電，導致百隻豬隻慘遭電死意外；台電嘉義區處提醒災區用戶用電安全。

台電嘉義區處說，風災過後電力設備與線路遭受損壞，請務必注意以下幾點，確保用電安全：檢查電表與線路有無異常，若發現電表 (線路)傾斜、破損、泡水，請勿自行觸碰或試圖復電。電器或設備泡水勿急著使用，所有被水浸泡過的電器設備，務必經專業電氣人員檢查後再行使用，以防短路起火或感電。

斷電後自行復電需謹慎，若停電後復電，請先檢查開關總電源是否安全，確認乾燥且無異味後再操作。若不確定安全狀況，請尋求專業電氣人員協助，切勿冒險。戶外線路倒塌切勿靠近，發現有電線掉落、電桿傾斜等情況，請勿靠近或觸摸，並立即通報台電或當地政府機關處理。