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嘉義沿海停電6天 漁民：屋頂飛了我沒哭、魚變瘦就哭了！

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣沿海颱風災害慘重，養殖魚業停電6天全靠發電機，漁民淚訴整池鯽魚都完了。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海颱風災害慘重，養殖魚業停電6天全靠發電機，漁民淚訴整池鯽魚都完了。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風走後，嘉義縣仍有近2萬戶尚未復電，沿海養殖漁業快撐不下去，沒日沒夜顧魚塭和發電機，養殖鯽魚的漁民淚訴整池鯽魚都瘦了，就算復電再養也沒意義，縣長翁章梁今到義竹鄉勘災，指示盡快搶通道路及復電，若魚塭傳出災害可向公所申報天災救助。

「颱風把屋頂吹走，家裡一直滴雨，我沒有什麼傷心的感覺，就是趕快處理，但是看到魚變瘦了，我蹲在魚塭旁邊就哭出來了。」年輕養殖漁民說，好不容易把鯽魚養胖，結果因為停電停止投餵，鯽魚現在從大胖子變成小胖子，再拖下去可能就會瘦到變成硬骨鯽魚。

年輕漁民說，停電時大部分漁民為了維持穩定都會停止投餵，花了這麼多心力發電，就是希望把魚顧好，結果鯽魚還是瘦了，變瘦後骨頭會變硬，是不可逆變化，就算繼續養也沒意義，只希望盡快知道復電日期，有能力就延長發電時間，該棄養就棄養。

「人可以不吹冷氣沒關係，但魚不能一天不呼吸。」民代黃玉慧說，停電至今第6天，1台發電機運轉24小時要8千元柴油，2個魚塭就要1萬6千元，為節省支出及避免發電機過熱，每天約使用16小時，需出動人力勤守發電機，大家幾乎都沒休息，身心疲憊已達極限。

縣府漁業課長張建成說，嘉義沿海地區停電已第6天，養殖漁業全靠發電機維生，負荷快達臨界點，協調台電優先恢復養殖區供電，已進駐搶修。目前部分魚塭傳出魚隻缺氧死亡，恐有延遲性災損，已啟動天災救助，另向行政院爭取補助因颱風損壞的發電機、飼料桶及水車。

縣長翁章梁說，救災首重搶通道路，已將交通要道上的電線桿、倒樹排除，讓台電順利進入災區搶修，也逐步清理公園及學校，趕在開學前復原，統計倒樹數量高達數千棵，後續清運是漫長重建工作，颱風造成養殖漁業災損、房屋毀損等，可盡快向公所申報救助。

台電公司表示，義竹鄉位於供電饋線末端，風災造成輸電鐵塔倒塌、電線桿斷裂、電線毀損等災情，要從源頭供電處開始搶修，一路從主幹線到分歧幹線，最後才到末端線路，目前人力已進駐義竹鄉搶修，「這3天是關鍵期，若順利就能恢復送電」。

嘉義縣長翁章梁今天義竹勘災並安慰災民，指示盡快搶通道路及復電。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天義竹勘災並安慰災民，指示盡快搶通道路及復電。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海颱風災害慘重，養殖魚業停電6天全靠發電機，漁民淚訴整池鯽魚都完了。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海颱風災害慘重，養殖魚業停電6天全靠發電機，漁民淚訴整池鯽魚都完了。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海颱風災害慘重，養殖魚業停電6天全靠發電機，魚塭旁工寮兼住家屋頂被掀翻。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海颱風災害慘重，養殖魚業停電6天全靠發電機，魚塭旁工寮兼住家屋頂被掀翻。記者黃于凡／攝影

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