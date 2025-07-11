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水里60年最嚴重土石流！電塔塔基鬆動 二坪路坍方2百多人受困急搶通

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
水里鄉二坪路發生嚴重土石流交通中斷，立委游顥邀集公所、台電會勘，加緊搶通道路。圖／立委游顥提供
水里鄉二坪路發生嚴重土石流交通中斷，立委游顥邀集公所、台電會勘，加緊搶通道路。圖／立委游顥提供

近日連日豪雨襲台，南投水里鄉二坪路發生嚴重土石坍方，兩百多人受困。立委游顥、南投縣議員陳淑惠、水里鄉長葉銘豐今天會同台電會勘，關注道路搶通進度及坍方區上方兩座電塔安全，盼盡速防止災情擴大。

游顥表示，丹娜絲颱風及連日豪雨導致坍方，造成五個鄰約兩百多人受困，希望鄉公所盡快協助搶通道路，並憂心崩塌處上方電塔安全，請台電立即安排防護措施，避免二次災害。

陳淑惠指出，該地區自921大地震以來，歷經多次地震搖晃，加上土石長期風化鬆動，導致此次近60年來最嚴重土石流災害。坍方區上方有台電員工宿舍及水里鄉鉅工村5鄰住戶，山坡地電塔更須加緊覆蓋坡地並搶修，防止進一步崩塌。

台電台中供電區營運處長蕭純育說，受影響的是6萬9千伏埔里至水里線的鐵塔，土石沖刷使部分塔基鬆動，已派員前往現場，並利用截溝引流與帆布覆蓋，防止雨水繼續沖刷，並裝設監測系統持續掌控塔基安全。

初步判斷鐵塔目前無立即危險，供電正常，並已備妥水里變電所全停電緊急轉供方案，以應不時之需，確保用戶用電安全，待道路搶通後，評估是否原地改建。

水里鄉民和村唯一聯外道路台16線19K至25K路段，因地形險峻每逢豪大雨及風災時常崩塌中斷，南投縣政府已提出拓寬改善工程計畫，游顥期盼行政院支持加速推動，以提升山區居民交通安全與災害應變能力。

水里鄉二坪路發生嚴重土石坍方，上方兩座電塔岌岌可危，台電派員檢修。圖／立委游顥提供
水里鄉二坪路發生嚴重土石坍方，上方兩座電塔岌岌可危，台電派員檢修。圖／立委游顥提供
水里鄉二坪路發生嚴重土石坍方，兩百多人受困，加緊搶通道路。圖／立委游顥提供
水里鄉二坪路發生嚴重土石坍方，兩百多人受困，加緊搶通道路。圖／立委游顥提供
水里鄉二坪路發生嚴重土石坍方，兩百多人受困，加緊搶通道路。圖／立委游顥提供
水里鄉二坪路發生嚴重土石坍方，兩百多人受困，加緊搶通道路。圖／立委游顥提供

土石流 南投 丹娜絲颱風

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