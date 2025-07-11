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颱風豪雨農損逾23億 天災現金救助台中以南7縣市

中央社／ 台北11日電
颱風丹娜絲影響，高雄市農損截至10日已超過新台幣9880萬元，市府農業局爭取到第3波救助，包含芭樂、木瓜、改良種芒果與龍鬚菜等品項，即日起受理申報。圖為高雄一處芭樂田受災狀況。（高雄市農業局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年7月11日 中央通訊社
颱風丹娜絲影響，高雄市農損截至10日已超過新台幣9880萬元，市府農業局爭取到第3波救助，包含芭樂、木瓜、改良種芒果與龍鬚菜等品項，即日起受理申報。圖為高雄一處芭樂田受災狀況。（高雄市農業局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年7月11日 中央通訊社

最近颱風丹娜絲及豪雨造成中南部農業損失嚴重，農業部今天表示，已4波公告災損嚴重的區域及品項，含台中以南7縣市。

農業部發布新聞稿，已4波公告災損嚴重的區域及品項，涵蓋縣市包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣。

農業部表示，至10日下午5時，先前的颱風丹娜絲及之後的豪雨，造成全國農業損失已達新台幣23億5948萬元。為加速協助受災農漁民復耕復養，農業部主動公告災損地區及品項，啟動農業天然災害現金救助及低利貸款。

根據農業部公告，農損嚴重的7縣市及受損品項如下：

一、台中市：香瓜、洋香瓜、苦瓜、農作物育苗作業室-水稻秧苗。

二、彰化縣：硬質玉米、高粱、香瓜、洋香瓜、西瓜、柑橘類、百香果、青割玉米、花卉（非洲菊、大小菊除外）、養蜂。

三、南投縣：紅龍果、水平棚架網室、塑膠布溫網室、食用蕃茄、絲瓜、苦瓜、龍鬚菜、四季豆。

四、雲林縣：全縣落花生、酪梨、胡瓜。崙背鄉（不結球白菜、空心菜、菠菜、莧菜、芫荽、其他短期葉菜、萵苣、香芹菜、芥藍、茴香、甘藍、結球白菜、芹菜）；北港鎮、大埤鄉（農作物育苗作業室）；古坑鄉（孟宗竹及麻竹）；斗六市（麻竹及巨竹）；口湖鄉（牡蠣養殖）

五、台南市：農業全品項（稻米除外）。七股區（漁港區域漁船、筏）；北門區、將軍區、七股區（牡蠣養殖）。

六、高雄市：番石榴、木瓜、改良種芒果、龍鬚菜。

七、屏東縣：紅龍果。

農業部也公告部分地區災損品項免現勘，包括：雲林縣、嘉義縣、台南市（青割玉米、食用玉米、硬質玉米、高粱）；嘉義市（食用玉米、硬質玉米）。

丹娜絲颱風

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