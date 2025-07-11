丹娜絲走後嘉市樹倒堆集如山 林業專家倡議設廢木料銀行呼應永續

1958年來首度登陸嘉義的丹娜絲颱風，6日深夜帶來強風，造成嘉市嚴重災情，大量路樹、公園、校園、社區、公部門及市民栽植樹木倒伏或折斷，市區滿目瘡痍。市府獲各縣市支援人力及國軍協助，經5天搶修完成主要道路通暢，清除倒樹幹枝葉堆集如山，林業專家倡議呼應永續趨勢，可以設廢木料銀行，廢木回收再利用；環保局說可以評估。

颱風倒塌與斷裂的樹木堆積如山，清除後市府環保局清潔隊清運，暫時堆置市區環保空地。遠觀猶如1座廢木小山，將由委外廠商處理，透過破碎、粉化等程序，作為生質燃料再利用。

針對災後大量廢木處理與資源化議題，有民眾建議比照台中市首創的「廢木料銀行」機制，讓被清除樹木依照材質分類後再利用，轉化為家具、堆肥、藝術材料等，兼顧環保與資源循環。

林業專家說，嘉市幅員不大、運輸成本低，相對適合發展廢木料回收再利用機制。但前提必須是災害後能馬上進行源頭分類，區分可再利用木料與碎枝、腐朽樹根等雜木，才能發揮最大效益。