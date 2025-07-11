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颱風重創南部 卓揆指示成立救助專案

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇鄭媁吳淑玲／連線報導
行政院長卓榮泰。報系資料照
行政院長卓榮泰。報系資料照

丹娜絲颱風釀廿一億元農損，行政院長卓榮泰昨指示成立災害救助專案，從優從寬協助災後重建，綠營立委也有意起草「災後重建特別條例」；受重創的台南有七六七八戶屋頂受損，因房屋修繕不屬法定天然災害補助項目，市長黃偉哲昨也向中央請命，盼比照莫拉克和九二一地震通過特別條例提供受災戶實質協助。

行政院統計此次農損以嘉義縣、台南市、雲林縣及屏東縣較為嚴重，主要受損農作物為文旦柚及香蕉。農業部已公告南投縣、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣，成為辦理「丹娜絲颱風」農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

卓榮泰昨稱，將在毫無保留人力物料支援及全力統籌經費原則下，提出丹娜絲颱風災害救協助事項專案，從優、從寬、從速協助災後重建，也請工程會針對公共工程災損成立專案，將受災區公共工程復原重建列優先施政要務，讓民眾生活重回常軌。

颱風丹娜絲甫重創南台灣，各地災後重建工作還在進行，卻又碰上強降雨，麻豆許多農田積水嚴重。記者劉學聖／攝影
颱風丹娜絲甫重創南台灣，各地災後重建工作還在進行，卻又碰上強降雨，麻豆許多農田積水嚴重。記者劉學聖／攝影

民進黨台南立委林俊憲表示，他已起草「丹娜絲颱風災後重建特別條例草案」，參考當年八八風災模式，以中央力量提供法源、財源、組織人力，統籌南部重建，讓災民不必再為重建家園的經費苦惱。他呼籲在野立委暫時放下政治歧見，不要阻擋。

丹娜絲颱風重創台南，市府統計全市受損民宅屋頂全掀一七九三戶、半掀五八八五戶。黃偉哲呼應林俊憲新訂特別條例的說法，指房屋修繕不屬於法定天然災害補助項目，希望以中央的力量，讓受災戶不必再為重建家園的經費苦惱。

市府昨天也公布丹娜絲風災補助標準，因風災死亡者每人慰問金廿萬元；重傷且自付醫療費最高補助十萬元；安遷救助，設籍且實際居住的受災戶，住屋損毀不堪居住者，每人二萬元，每戶最高十萬元；淹水救助部分，住屋淹水逾五十公分且具居住事實者，每戶發給一萬五千元慰助金。

市府表示，在中央政策到位前，先動用「台南市重大災害賑災捐款專戶（○二○六地震災害捐款專戶轉型）」救助受災戶，匡列約三至四億元；房屋受損以鹽水、白河、西港、七股、學甲及將軍等區最嚴重，災後補助申請即日起受理，以「從速從簡」為原則。

颱風丹娜絲甫重創南台灣，各地災後重建工作還在進行，卻又碰上強降雨，嘉義布袋一處雞舍屋頂全吹垮，蛋雞只能淋雨。記者劉學聖／攝影
颱風丹娜絲甫重創南台灣，各地災後重建工作還在進行，卻又碰上強降雨，嘉義布袋一處雞舍屋頂全吹垮，蛋雞只能淋雨。記者劉學聖／攝影

黃偉哲 林俊憲 復原重建 卓榮泰 丹娜絲颱風

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