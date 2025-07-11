嘉義、台南逾5萬戶仍沒電 台電道歉

丹娜絲颱風6日從嘉義布袋登陸後，16級強風重創台南、嘉義電力，截至昨晚8時仍分別有3萬2363戶及2萬2333戶停電，許多住戶已停電、停水4天，台電昨向尚未復電住戶致歉，但「對停電戶感同身受」，工程人員日以繼夜冒雨搶修，目標今天完成主幹線修復及大聚落供電。

台南累計曾停電戶數高達28萬5247戶，重災區集中在學甲、後壁、東山、鹽水、七股、將軍及佳里等溪北地區。台電配電處副處長林昶旭昨出席台南市政府「丹娜絲風災搶救進度」記者會，說明搶修進度，電桿倒斷約780根、傾斜約651根，倒斷電桿數量龐大重建費時耗力，災損範圍廣且多位於田間與魚塭區，增加搶修難度。

林昶旭說，復電作業依序進行，幹線、分岐線都有電力後，末端線路要接上才會有電，許多用戶反映為什麼家裡還是沒電，就是因為末端線路還要接上，才會逐步恢復供電；為加快復電，各地約百名工程人員會陸續進駐支援「1戶1戶接上來」。

台電表示，昨天雖持續受間歇性陣雨干擾，現場施工條件極為艱難，但搶修團隊感受到停電居民的殷切期待，在泥濘與雨勢中持續努力。復電程序將採「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線、變壓器」原則進行，但搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

市長黃偉哲說，台電人員辛勞搶修令人不捨，盼多些理解與包容，共度難關。

嘉義縣沿海地區超過500支電線桿被吹斷，集中在布袋、義竹、六腳及東石地區，受災戶說從6日晚上10時開始停電，沒電也沒辦法抽水，希望早點復電，才能好好整理家園、魚塭。