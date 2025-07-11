颱風打亂工程 台南後壁菁寮天主堂 修復路迢迢

擁有65年歷史的台南後壁菁寮聖十字架天主堂，為普立茲克建築獎得主、德國建築大師哥特佛萊德・波姆設計作品，教堂原在進行內部修繕工程，且工程進入尾聲，因丹娜絲颱風重創，主建築聖教堂鋁片屋頂幾乎全被吹掀砸落，教堂內外受損嚴重，修復之路恐遙遙無期。

菁寮天主堂司鐸呂天恩人在法國，接受電訪時表示，看見教堂颱風後照片「心情真的不是很好」，不過還是要積極面對，想辦法一步一步解決。災後已有建築師主動聯繫提供幫助，有很多人願意陪同教堂面對這次的挑戰，有大家的鼓勵與關心，自己心情上也比較好過了。

菁寮天主堂另一位神父畢度也說，教堂原進行內部整修，原本都快好了，預計8月初可完工，但卻被颱風攪局，真的很難過，教堂主建築的結構雖然還在，但外面的鐵片全被吹沒了，目前先趕緊進行教堂內外的防護工作，否則下雨天恐導致教堂內積水。