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颱風打亂工程 台南後壁菁寮天主堂 修復路迢迢

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南後壁菁寮天主堂因丹娜絲颱風造成教堂主建築的屋頂結構嚴重受損。記者萬于甄／攝影
台南後壁菁寮天主堂因丹娜絲颱風造成教堂主建築的屋頂結構嚴重受損。記者萬于甄／攝影

擁有65年歷史的台南後壁菁寮聖十字架天主堂，為普立茲克建築獎得主、德國建築大師哥特佛萊德・波姆設計作品，教堂原在進行內部修繕工程，且工程進入尾聲，因丹娜絲颱風重創，主建築聖教堂鋁片屋頂幾乎全被吹掀砸落，教堂內外受損嚴重，修復之路恐遙遙無期。

菁寮天主堂司鐸呂天恩人在法國，接受電訪時表示，看見教堂颱風後照片「心情真的不是很好」，不過還是要積極面對，想辦法一步一步解決。災後已有建築師主動聯繫提供幫助，有很多人願意陪同教堂面對這次的挑戰，有大家的鼓勵與關心，自己心情上也比較好過了。

菁寮天主堂另一位神父畢度也說，教堂原進行內部整修，原本都快好了，預計8月初可完工，但卻被颱風攪局，真的很難過，教堂主建築的結構雖然還在，但外面的鐵片全被吹沒了，目前先趕緊進行教堂內外的防護工作，否則下雨天恐導致教堂內積水。

1960年完工的菁寮天主堂為波姆首件海外作品，主建築包含聖教堂、聖洗堂、聖體堂及鐘樓等4座尖錐建築，金字塔型的外觀坐落在鄉村田間，是菁寮著名的觀光景點之一。受歲月摧殘，聖教堂屋頂鋁片失去光澤，鐘樓屋頂也變白鐵片，聖殿祭壇後方改為現代鋁窗、天花板變成八卦造型，部分已和原始設計不同，今年2月至8月原進行內部修繕工程，孰料遇上颱風丹娜絲強襲，一切只能重新開始。

菁寮天主堂主建築的屋頂鐵片被掀起吹落砸在教堂各處。記者萬于甄／攝影
菁寮天主堂主建築的屋頂鐵片被掀起吹落砸在教堂各處。記者萬于甄／攝影

金字塔 觀光景點 普立茲 教堂 建築師 天花板 丹娜絲颱風

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