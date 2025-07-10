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建桿立基雨中奮戰…嘉義縣復電最後衝刺 停電剩不到2萬戶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義今天一整天天候惡劣，豪大雨不停，地面泥濘、水勢洶洶，未澆熄台電嘉義搶修團隊的鬥志，力拚衝刺復電。圖／台電嘉義區處提供
嘉義今天一整天天候惡劣，豪大雨不停，地面泥濘、水勢洶洶，未澆熄台電嘉義搶修團隊的鬥志，力拚衝刺復電。圖／台電嘉義區處提供

嘉義地區今天一整天天候惡劣，早晨豪大雨自海邊一路下到至山線，地面泥濘、水勢洶洶，未澆熄台電嘉義搶修團隊的鬥志，截至晚間10時，還有1萬9809戶待復電。台電表示，將持續以民生用電為首要復電對象，逐步將電送進每戶人家。

今天搶攻重點集中在斷桿災區的建桿與拉線作業，這是復電工程中最困難也最關鍵的一步。台電嘉義擴大人力與機具投入，無畏惡劣天候，展開新一輪搶修攻堅。

「建桿不是結束，而是開始。」台電嘉義區處說，建桿工作需要動用大量人力、重型機具與時間，不僅需清除障礙物，更要克服地形濕滑與施工風險。這是復電工程的地基，唯有打好這一步，後續的架線、測試與送電才能快速展開。

今天許多工作場域仍在雨中持續進行，搶修人員全身濕透，卻依然一根桿、一條線地穩穩推進。他們知道，每多一根桿站起來，離家戶復電就更近一步。背後是近2萬戶民生用電的急切需求，也是第一線人員心中最大的牽掛。

面對天災帶來的重創與眼前重重挑戰，台電嘉義區處重申，「困難我們自己扛，用戶的光，我們一定送回去。」未來將持續進行夜間巡修與重點區段搶通，全力衝刺最終階段，誓言守住每一盞燈光、每一份生活。

嘉義今天一整天天候惡劣，豪大雨不停，地面泥濘、水勢洶洶，未澆熄台電嘉義搶修團隊的鬥志，力拚衝刺復電。圖／台電嘉義區處提供
嘉義今天一整天天候惡劣，豪大雨不停，地面泥濘、水勢洶洶，未澆熄台電嘉義搶修團隊的鬥志，力拚衝刺復電。圖／台電嘉義區處提供
嘉義今天一整天天候惡劣，豪大雨不停，地面泥濘、水勢洶洶，未澆熄台電嘉義搶修團隊的鬥志，力拚衝刺復電。圖／台電嘉義區處提供
嘉義今天一整天天候惡劣，豪大雨不停，地面泥濘、水勢洶洶，未澆熄台電嘉義搶修團隊的鬥志，力拚衝刺復電。圖／台電嘉義區處提供
嘉義今天一整天天候惡劣，豪大雨不停，地面泥濘、水勢洶洶，未澆熄台電嘉義搶修團隊的鬥志，力拚衝刺復電。圖／台電嘉義區處提供
嘉義今天一整天天候惡劣，豪大雨不停，地面泥濘、水勢洶洶，未澆熄台電嘉義搶修團隊的鬥志，力拚衝刺復電。圖／台電嘉義區處提供
嘉義今天一整天天候惡劣，豪大雨不停，地面泥濘、水勢洶洶，未澆熄台電嘉義搶修團隊的鬥志，力拚衝刺復電。圖／台電嘉義區處提供
嘉義今天一整天天候惡劣，豪大雨不停，地面泥濘、水勢洶洶，未澆熄台電嘉義搶修團隊的鬥志，力拚衝刺復電。圖／台電嘉義區處提供

嘉義 台電 丹娜絲颱風

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