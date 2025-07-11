彰化鹿港淹水慘重 地方痛批是人禍

丹娜絲「颱風尾」致中部多地傳災情，彰化鹿港地區淹水慘重，在地痛批「這是人禍！」鎮公所坦承抽水站陳舊，影響抽水效能。鹿港老街近年逢豪雨必淹，已成民瘼，但商圈店家忙於善後、且申請補助流程繁瑣，不少人卻步，僅核發一件。

鹿港鎮連日大雨，鹿港天后宮前廟埕積水超過半尺，抽水機全力運作仍無法排除，鹿港天后宮主委張偉東直言：「這不是天災，是人禍！」排水系統設計老舊失靈，導致鹿港年年暴雨就淹。

鹿港鎮公所坦承，現有抽水站設備陳舊、抽水效能不符需求，加上攤商雜物常堵塞排水孔，暴雨加上滿潮，成為積水主因。目前中央補助設置丙幹線排水系統和蓄洪池，盼強化防洪韌性。

鹿港老街淹水店家清出物品，損失慘重。圖／魏秀娟提供

政府規定淹水補助門檻須達50公分，鹿港老街商圈協會成員近年核發一件，被批「看得到吃不到」。鹿港老街商圈業者魏秀娟表示，超過70家會員店幾乎每年都受災，但災後忙於善後、無暇拍照蒐證，加上多數為租屋商戶，申請過程需房東配合，且金額有限、流程繁瑣。

農業災損方面，彰化全縣損失初估突破2億元，香瓜、柚子、檸檬、馬拉巴栗等高經濟作物損害嚴重，卻未納入農業部公告救助項目，引發不滿。農業處提醒，災損達20%以上者可向所在地公所申請現金救助，須保留災損照片及地籍資料佐證。

南投地區遭強風肆虐，集集、水里、竹山香蕉園大規模倒伏，農民苦嘆「風一來就沒了」。農業部已將香蕉納入天然災害現金救助，每公頃補助8萬元，即日起受理申請至7月22日止。另溪頭、鳳凰、下坪等自然教育園區多處步道因倒木坍方封閉，林管處正搶修並提醒遊客暫緩上山。

此外，彰化埔心鄉東溝排水防汛道路昨晨出現5公尺長、3公尺寬天坑，一輛農用小貨車墜落，所幸駕駛無恙。鄉長張佩瑩指出，可能因連日豪雨淘空路基造成崩塌，原擬灌漿修補，但農民憂心涵管被堵塞，恐釀排水障礙，阻止灌漿作業，雙方目前正協調處理。

台中也不平靜，南區南平路前晚因人孔蓋遭暴雨沖起，66歲陳姓男子駕車輾過失控翻車，造成腰椎骨折，車頭全毀，警方調查肇因。

台中大里運動公園地下停車場也傳積水，疑似排水系統倒灌，目前持續抽水搶排。同時，大里仁美公園也驚現1.6公尺長、2公尺深大坑，位於住宅後方，居民擔心地層下陷危及房屋。議員江和樹要求市府儘速調查、並設立警戒線。