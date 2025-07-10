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颱風丹娜絲重創中南部 國防部：全力支援地方災後復原

中央社／ 台北10日電
丹娜絲颱風肆虐台南，最大16級陣風，台南北門區南鯤鯓代天府門前超過40年的牌樓、總計12支粗壯牌樓竟被吹倒，空拍畫面十分震撼。聯合報記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風肆虐台南，最大16級陣風，台南北門區南鯤鯓代天府門前超過40年的牌樓、總計12支粗壯牌樓竟被吹倒，空拍畫面十分震撼。聯合報記者劉學聖／攝影

國防部今天表示，國軍自7月5日起配合中央災害應變中心成立「國軍災害應變中心」，並統籌指揮第四、第五作戰區，依地方政府需求，編組兵力及運用相關機具設備，全力支援災後復原工作。

颱風丹娜絲釀災，國防部晚間透過新聞稿表示，國軍自9日起執行漢光41號演習實兵演練，在不影響訓練對象與目標原則下，仍持續由第四、五作戰區檢討兵力支援地方政府，積極協助復原工作，以不畏風雨的精神挺身而出，期使民眾早日恢復正常生活。

全動署後備指揮部也發布新聞稿指出，國軍漢光41號演習實兵演練今天進入第2天，參加「同心35號」演習的後備軍人秉持務實訓練的態度，接受教召訓練，在各宿營地實施作戰計劃演練與連以下戰鬥教練，並學習手臂記號及聲視號運用、行進間交互掩護，及對建築物內部進行搜索，期望能在最短時間內，恢復作戰能力。

後指部也提到，因演習期間逢颱風丹娜絲對中南部地區造成多處災情，尤其嘉義地區雨勢未歇，中區後備指揮部動員嘉義竹崎鄉後備軍人輔導中心，協助災後復原工作，輔導幹部在雨中與國軍官兵搬運被颱風吹落的樹枝，協助恢復市容。

國防部 國軍 丹娜絲颱風

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