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中南部豪雨不斷 土石流紅色警戒增至143條

中央社／ 台北10日電

中南部豪雨不斷，農業部農村發展及水土保持署今晚發布土石流潛勢溪流紅色警戒已增至143條，另有9處被列為大規模崩塌紅色警戒。

農業部晚間發布最新土石流紅色警戒143條，分布於高雄市、屏東縣、嘉義縣、台東縣，共4縣15鄉56村；另發布大規模崩塌紅色警戒9處，分布在高雄市、屏東縣、台東縣共3縣6鄉8村。地方政府應勸告或強制民眾撤離，並作適當的安置。

農業部同時發布土石流潛勢溪流黃色警戒100條，分布於高雄市、屏東縣、台東縣、嘉義縣、台南市共5縣14鄉37村；另發布大規模崩塌黃色警戒1處，分布於嘉義縣竹崎鄉白杞村。地方政府應進行疏散避難勸告。

丹娜絲颱風

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