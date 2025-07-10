鬆一口氣！ 草嶺堰塞湖潰決警戒今晚解除 雲嘉投居民可安心

受連日豪雨強烈的水流衝擊，雲林縣草嶺清水溪河道土體崩落，形成積水量相當一座大水庫的堰塞湖，嚴重威脅下游的雲林、嘉義和南投居民安全，經兩天來自然溢流，加上雨量稍有趨緩，第四河川分署今晚傳來好消息，目前流況漸趨穩定，堰塞湖水位已大幅下降23公尺，壩體中段經水流沖刷下切，形成底寬約72公尺的流路，恢復河道通洪能力。

第四河川分署今晚發布新聞稿，指堰塞湖警戒已解除，請民眾安心，可以回復正常生活。

同時也感謝各相關單位的協助配合，包括農村水保署南投分署、林業保育署南投分署、雲林縣政府、南投縣政府、嘉義縣政府、竹山鎮公所、梅山鄉公所、古坑鄉公所、林內鄉公所、草嶺村長及志工等單位和個人，這段期間齊心協力做好應變工作，終能化解氾洪危機。

本月8日傳出已乾枯的921堰塞湖「草嶺潭」，從上游阿里山沖下大量土石和雨水，使堰塞湖「重現」，沖積形成的大湖，積水量達2245萬立方、蓄水面積約62公頃，水量和嘉義仁義潭水庫相當，且因地質結構不穩，若雨勢不停，隨時將有土體崩決之虞，嚴重威脅下游的雲林林內鄉、嘉義梅山鄉及南投竹山鎮安全。

四河分署除成立緊急應變小組加強戒備、日夜監控，且會同多位水利學者專家冒雨進入難以抵達的堰塞湖進行勘測，24小時嚴密監控清水溪河川水位變化，並研商對策，最後決定以自然溢流方式，讓水位降低。